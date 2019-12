La ausencia del estado en México dio fuerza a cárteles: Ricardo Raphael

Sinaloa, México.- El Estado mexicano no ha garantizado a los ciudadanos el respeto a las normativas indicadas en la Constitución.

Esta ausencia ha permitido históricamente el ascenso de «empresas del crimen» que llenan los vacíos en el poder, como Los Zetas, organización que nació como brazo armado del Cártel del Golfo al mando de Osiel Cárdenas Guillén, de acuerdo con la narrativa del periodista y escritor Ricardo Raphael, quien habría tenido acceso en Chiconautla, Ecatepec (Estado de México) a Galdino Meyado Cruz, mejor conocido como Z9, uno de los fundadores de este grupo delictivo, a quien entrevistó para dar forma a Hijo de la guerra, una novela de no ficción donde se intenta dilucidar la realidad de la fantasía, se contrastan hechos, versiones, nombres y se busca dar forma a la escena del crimen en el territorio mexicano.

En entrevista para EL DEBATE, Raphael abundó que fue un proceso muy complicado empatizar con el Z9; sin embargo, comentó que los criminales no deben ser una propiedad exclusiva del Gobierno, al ser poseedores de información sensible para los ciudadanos.

¿Es el abandono por parte del Estado mexicano el origen de los cárteles del narco?

Vemos un abandono hacia el aparato de justicia, lo cual implicó impunidad. Cuando los vacíos se provocan, las empresas criminales empezaron a ocupar esos vacíos que la Constitución, la ley o el Estado dejó. Vemos a empresas criminales reclutando guardias municipales para ellos, fuerzas locales y penetrando en la autoridad de los Gobiernos estatales, las procuradurías; penetrando en la Procuraduría General de la República, como la humedad, en los despachos, el Ejército.

No haber cumplido con el mandato donde dice que la Constitución cubra todo el territorio, dejó huecos, grietas, que estas empresas criminales cubrieron.

Tenían ventaja para competir, porque los recursos de la droga son su principal motor, pero luego suplieron funciones del Estado (al cobrar rentas) y con esto hubo mayor forma de cobrar impuestos para seguridad, mire lo que ocurre en Quintana Roo, en Veracruz y luego se extiende a Michoacán.

Aquí me detengo porque fueron distintos los comportamientos de las empresas criminales, dependiendo de la región donde estaban presentes. Este libro revisa cómo se provocó esta pérdida, este extravío, esta derrota del Estado en el Golfo, en Tamaulipas, particularmente, y luego cómo se extendió a Veracruz, no me atrevo a hacer más generalizaciones.

Me parece que es muy importante observar una frase que dice el propio Z9 cuando le pregunto por las estrellas que tiene tatuadas en el cuello, y él me responde que fueron los primeros cinco estados que ganaron: sí había una lógica en Guerrero paramilitar de ganar territorio y suplantar al Estado.

¿Cuál es el límite entre el periodismo y la literatura en Hijo de la guerra?

Cuando son historias tan difíciles de contar, de investigar, los límites entre los géneros se difuminan. No se sorprenda, porque no es la primera vez, ni será la última, que el arte concurre a la ayuda de lo humano para comprender, mostrar los relieves. En este sentido, sí me quedó muy claro que este conjunto de entrevistas que estaba platicando en el penal de Chiconautla (en Ecatepec) no podía mostrarlo solo desde el periodismo, pero tampoco podía hacerlo desde la lente de la novela.

Lo que ocurre es que las cosas que este personaje me va contando no todas son corroborables, es humanamente imposible confirmarlas, lo que me contó no es fácil de dilucidar entre la ficción o no; hay otras partes que sí: los nombres, los hechos, ciertas entrevistas, otras fuentes. Hay una parte de ficción, mas en nuestro lenguaje hay una parte de periodismo.

Es una novela de no ficción que cae a cargo del Z9 y la no ficción viene a cargo mío, el periodista se encarga y toma la responsabilidad de la no ficción. Esto permite abarcar de manera más amplia este fenómeno tan complicado.

En estos tiempos de la inmediatez y de la generación de información a una gran velocidad, ¿cuán importante considera el fast-checking de datos?

La abundancia de información y la velocidad no debe en ningún momento apartarnos de la nota periodística; y corroborar, contrastar, verificar las fuentes, voces, incluso ángulos, no hay ningún pretexto que nos permita alejarnos. Sin embargo, aquí tenemos que aceptarlo con humildad y también nuestras audiencias, nosotros informamos a partir de lo que sabemos, es ensayo y error.

Como estamos en lo inmediato, no es igual que con las ciencias duras (la química o la física) que tienen años, décadas, para afinar una tesis; nosotros tenemos segundos, quizá horas, un día máximo.

Nuestra tarea sí está mucho más enfrentada a ir compartiendo con nuestras audiencias la información conforme la vamos descubriendo, corroborando. Por eso, cuando nos piden una teoría general de lo que ocurrió, no la sabemos, vamos cincelando poco a poco hasta que llega el momento en el que tenemos una mirada más amplia. Sí usamos el método científico, observamos, tenemos líneas editoriales, pero lo hacemos en lapsos mucho más cortos; es la limitante de nuestra tarea, pero también es lo que le permite en tiempo real fragmentos de lo que está ocurriendo para satisfacer a veces la curiosidad, o la enorme o angustiosa necesidad de saber qué está sucediendo.

¿Cómo logra ser empático con alguien que, a fin de cuentas, uno podría no serlo?

Diría que en principio uno no tiene razón alguna para acercarse a alguien que asesinó. No ocurre en automático la proximidad. Sin embargo, me parece crucial en torno a lo que estamos viviendo en nuestro país, desde hace demasiado tiempo.

Tengo toda la humildad frente a todo lo que ha sucedido en Sinaloa, me queda claro que hay que cruzar la frontera; hay que acercarse no solo a víctima, sino al victimario: él tiene más información de lo que pasa que cualquiera de nosotros, que vivimos alejados del epicentro de la impunidad.

Fue indispensable en un momento dado, 2008, 2009, 2010, con esta violencia desatada en nuestro país, acercarse a esos victimarios para que nos contaran cómo se acercaron a esta violencia, qué variables lo decidieron: la pobreza, el abandono del Estado, la maldad, la familia, cuáles son los elementos de la violencia. No hay otra más que aproximarse, entrar a la cárcel con la gente.

Cuanta crítica, recordarán, se le hizo a Julio Scherer cuando entrevistó al Ismael «Mayo» Zambada, se nos hizo una barbaridad. Pareciera que los presuntos criminales son patrimonio exclusivo del Gobierno, solo el Gobierno puede hablar con ellos, juzgarlos; nos dicen que es verdad y que es mentira, por eso es tan difícil entrevistar a un criminal cuando está en la cárcel, visitar al Chapo, hablar con él, a estas alturas es imposible; con los Beltrán Leyva, o en su momento con Caro Quintero, o con los Zetas.

En Ecatepec, en la cárcel de Chiconautla, es del fuero común, por eso fue posible entrar ahí, son una fuente inagotable de información; por lo tanto, la empatía se vuelve humanamente posible, porque de otra manera no podría haber tenido estos conocimientos.

Es una especie rara el fundador de un cártel, ¿cómo se veía él en ese momento de reclusión, después de ser uno de los iniciadores de una de las organizaciones criminales más sanguinarias del país?

Esto no es una narconovela, es una antinarconovela. La diferencia entre una serie de Netflix dedicada al narco y el esfuerzo que hago, es que regularmente te muestran el ascenso del capo, la ganancia del poder, y termina la serie cuando los capturan.

Esto es diferente, es narrar la caída, comienza en el suelo, cuando ya está derrotado por la droga, por la carencia, por su propia organización, derrotado moralmente. A partir de esa derrota, él va contando el ascenso, el clímax y luego la caída.

Estoy hablando con alguien que reflexiona sobre los años en la cárcel, desintoxicándose. Da cuenta de un ser humano abatido, me parece muy importante su sinceridad y lo que ofrece respecto a información.

¿Cuán extensos son los brazos del narco en México?

Al menos un 40 por ciento del país tiene presencia preponderante, o muy relevante, de estos criminales, llámalo narco: hay empresas criminales, que además de tener varios departamentos, siendo el principal negocio el trasiego, la producción y la fabricación de drogas. Me atrevo a decir que el 40 por ciento del territorio.

El derecho no nos iguala ante las instituciones, porque hay un poder más arriba de las instituciones, sobre la ley; si quieres abrir o no un negocio, depende de que puedas pactar, que te den permiso o protección; si quieres cultivar tal o cual producto, tienes que pactar que hayan distribuidores que te permitan moverlo, hay que pensar en Veracruz o en Chiapas; si tienes un negocio de esparcimiento, un centro de fiestas, tienes que pagar una cuota para que no se metan contigo; si tienes una escuela, un centro deportivo, tienes que aceptar que ahí se meten a vender drogas y hay consumidores; es decir, todo el tiempo estas empresas están haciendo negocios con el territorio y con la vida de la gente, son negocios muy rentables para estas empresas: la trata de personas se suma a esta lógica. Invitaría a imaginar a un gran corporativo, o varios, luchando por el territorio.

Uno supondría que la Policía, el Ejército, están para hacer valer la Constitución contra estos criminales; en cambio, el Gobierno es la pistola que las organizaciones criminales utilizan para dispararse entre sí.

Si esto fuera una partida de ajedrez, el crimen organizado gana si se hace del centro de la plaza, o del jefe de la Policía, al presidente municipal o al gobernador, ahí es donde se gana la partida. Están todo el tiempo tratando de reemplazar al poder público, por eso pactan territorio, obligan a la Policía, a los jueces. Un ejemplo: las entidades con mayor violencia son aquellas con disputas entre organizaciones militares.

Como Michoacán o Tamaulipas...

Los criminales se reparten el territorio. Sinaloa ha tenido una paz pactada durante la gran mayoría de su historia, pero el nivel de violencia que se produjo entre 2008, 2009, justo cuando se produjo la fractura de la empresa criminal del Pacífico y vemos a los Beltrán Leyva por un lado y a Joaquín «Chapo» Guzmán por el otro en pugna, se reflejó en las calles.

Vimos cómo uno de los bandos logra convencer al Gobierno de atacar al otro; esto no cabe duda: la Administración de Felipe Calderón se convirtió en instrumento para disminuir a los Beltrán Leyva, creció la mortandad en el país de forma extraordinaria. Es cuando el Estado que no ayuda, no interviene, se provocan estas circunstancias. Pero también cuando el Estado interviene mal, sin estrategia, sin seguridad, la violencia aumenta.

En fin, los Beltrán fueron puestos en el lenguaje del Gobierno por el Chapo; lo que ocurre en el Golfo es algo muy parecido: según el Z9, quien puso a Osiel Cárdenas Guillén, que estaba siendo un dolor de cabeza, también fue la empresa de Sinaloa, que dijo dónde estaba, con quién estaba.

En ese momento el Gobierno se hace de la información, captura a Osiel Cárdenas y ahí es donde empieza la espiral que empodera a Los Zetas y que les entrega buena parte del territorio que tenía el Cártel del Golfo. No solamente es un problema saber qué empresa criminal está gobernando, sino cómo el Estado es usado como instrumento de estas organizaciones.

Sería inevitable preguntarle sobre el «operativo fallido» en Culiacán...

La empresa criminal de Sinaloa es, no solo la más antigua, sino la más experimentada. Entre las empresas criminales, el respeto que despierta Sinaloa es porque son muchas generaciones en este negocio, tienen un nivel de cohesión, desde el reclutamiento, hasta el mando, muy interesante.

No todas las empresas criminales logran generar empatía en su entorno: Osiel Cárdenas desesperadamente quería ganarse a los niños y descaradamente entregaba juguetes y dádivas, pero no hay una empresa que tenga una división de filantropía tan grande como la empresa del Pacífico, nada más ver la cantidad de organizaciones de caridad que ellos financian, los donativos, etcétera.

Es la empresa criminal que mejor reputación tiene y la propaganda que utilizan, es que solamente matan a sus enemigos, son quirúrgicos, no arrasan a la población; recordar el mensaje que mandaba Ovidio Guzmán, donde le pedía perdón a la población de Culiacán por lo sucedido, es típicamente la cultura de esta empresa.

Ahora, claramente se han enfrentado a otras organizaciones, lo que no ocurre en Sinaloa. Pero sucede continuamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lleva mucho tiempo estallando: no hay manera de explicarse la violencia y la mortandad en Michoacán si no se entiende que es por un conflicto entre las dos empresas.

Bien, tendrán su sede en Culiacán, en Badiraguato, en la montaña, en Durango, en donde se quiera, pero donde se expresa el choque no siempre es ahí, Michoacán es el polvorín. Veracruz, a su vez, ha sido víctima del choque entre las fuerzas radicadas en Tamaulipas (Los Zetas, el Cártel del Golfo, Guerreros Unidos, Los Locos), contra el Cártel Jalisco Nueva Generación; como Michoacán, Veracruz es un punto de disputa entre los grupos criminales.

No podemos hablar de que todo el país esté en guerra, sino que son empresas criminales radicadas en ciertas entidades, peleándose por otros estados; pero todas coinciden en una cosa: la disputa por el territorio, por los puentes, por las carreteras; por todos esos elementos de la economía y de la infraestructura que les permiten a las empresas seguir adelante y seguir funcionando.

