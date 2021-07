"La austeridad tiene límites"; Ricardo Monreal dice que México necesita una reforma fiscal

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal urgió la necesidad de una reforma fiscal progresiva al señalar que las políticas de autoridad no son suficientes para atender las necesidades del país.

Esto de acuerdo con una entrevista realizada por Expansión Política, asimismo Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "ha anunciado que no enviará un parque fiscal este año ningún nuevo impuesto, ningún aumento en los impuestos".

Pues señaló que esa ha sido una de las políticas que AMLO ha cuidado, en la que estamos sometidos todos, sin embargo, aseguró la misma tiene un límite, por lo que reiteró la importancia de avanzar en una reforma fiscal.

Explicó que no hay recursos suficientes para dar mantenimiento a la infraestructura así como para otras áreas las cuales si no se resuelven podrían ocasionar un deterioro en el tejido social.

Ante ello, Ricardo Monreal explicó que los legisladores de Morena al igual que otros partidos pueden impulsar con éxito una propuesta de reforma fiscal, aunque el presidente ya anunció que no enviará para el ejercicio del año 2022.

Andrés Manuel, "es muy fuerte y tiene una enorme influencia en las Cámaras, no creo que el grupo parlamentario pudiera irse por la libre a promover una iniciativa, lo digo con todo respeto porque las condiciones no están dadas. Hay individualidades que son autónomos, pero todavía no generan y constituyen mayorías", señaló según Expansión Política.