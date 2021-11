"La bajeza no es casual": Felipe Calderón critica a Morena y AMLO por insulto de Marisol Gasé a perredista

El insulto no tardó en provocar reacciones en redes sociales, donde usuarios "bautizaron" a la diputada de Morena como "Lady Culer...", en referencia al insulto que empleó contra la legisladora del PRD.

"Están llamando culer* a una de nuestras compañeras, no puede ser que sea esta la legislatura de la paridad, que estemos aquí 250 mujeres y que haya estas expresiones, es una falta de respeto hacia la compañera del PRD", aseveró.

El polémico momento ocurrió el sábado durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2022 en la Cámara de Diputados, luego de que Olga Espinoza criticó a las legisladoras morenistas que no avalaron más presupuesto para temas de género ni se pronunciaron a favor de la interrupción legal del embarazo.

" La bajeza con la que actúan diputadas y @DiputadosMorena no es casual . Responde a la polarización sembrada desde las mañaneras. Pero algo más: sus lideres, tanto en la cámara como el propio presidente @lopezobrador_ podrían llamarlos al orden y moverlos al respeto. No lo hacen!", escribió.

El exmandatario aseveró que tanto AMLO como los líderes de Morena en la Cámara de Diputados podrían hacer un llamado al respeto, pero no lo hacen, lo que desemboca en acciones como la de la diputada Marisol Gasé.

