La boda solo fue un pretexto de AMLO: Raymundo Riva Palacio sobre Santiago Nieto

México.- Raymundo Riva Palacio exhibió que la boda en Guatemala fue la excusa del presidente Andrés Manuel López Obrador para despedir a Santiago Nieto, pues lo que está detrás es un rendimiento decreciente de meses.

Alrededor de una semana ha transcurrido desde la renuncia de Santiago Nieto a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que fuera exhibido sosteniendo una lujosa boda con Carla Humphrey.

Los motivos detrás de la renuncia y de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la aceptara aún causan conmoción entre los principales opinólogos de México, pues Santiago Nieto era visto como uno de los principales pilares de la Cuarta Transformación, más que nada por el combate a la corrupción.

Pese a que AMLO ya reveló en una conferencia Mañanera que la razón por la que aceptó la renuncia de Santiago Nieto, fue porque de mantenerlo en el puesto se hubiera dañado la imagen del proyecto del Gobierno Federal y que el pueblo estaba harto de ver lujos en los funcionarios, las opiniones sobre lo que ocurrió detrás del telón siguen surgiendo.

Durante el programa Tercer Grado del 10 de noviembre del 2021, Raymundo Riva Palacio afirmó, sin titubear, que la boda en Guatemala fue un pretexto del presidente López Obrador para despedir a Santiago Nieto.

Riva Palacio afirmó que el rendimiento de Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera había estado disminuyendo en los últimos meses. Además, se encontraba en constante conflicto con Alejandro Gertz Manero, al viralizar casos que son imposibles de judicializar.

“La boda en sí mismo, no me parece que es la razón, la razón de fondo, porque además Santiago Nieto traía rendimientos decrecientes de hace ya varios meses, no únicamente en el pleito con Alejandro Gertz Manero, que es un poco lo que yo decía cuando mencionaba esto de la eficiencia”, comenzó a opinar Raymundo Riva Palacio.

Tras ello, Riva Palacio exhibió sin pelos en la lengua que el conflicto entre Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, era que el sabueso de la 4T viralizó casos que eran imposibles de judicializar, lo que dejaba mal parada a la FGR.

“¿Cuál es el problema de fondo de Alejandro Gertz Manero con Santiago Nieto? Qué el le presentaba al presidente casos que no se podía judicializar, que no podían concluir, por lo tanto, llevaba y aparecía en las mañaneras con sus redes de vínculos espectaculares de Santiago de Nieto de asuntos que no se sostenían, nada más que quien pagaba las consecuencias de esto, no era Santiago Nieto, sino era quien tenía que judicializar las cosas que era Alejandro Gertz Manero”, explicó Raymundo Riva Palacio.

Finalmente, se debe señalar que ante lo trascendente de la renuncia de Santiago Nieto, las explicaciones por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no han sido pocas, pues ha respondido a múltiples cuestionamientos, señalando en varias ocasiones que era un atentado contra la austeridad republicana, pese a que casarse en Guatemala no sea ilegal.