La "buena imagen" de México: Loret sobre colapso de Línea 12 del Metro en prensa internacional

México.- Tras la tragedia en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el periodista Carlos Loret de Mola expuso que la "buena imagen" de México se ve reflejada en los titulares que hoy ocupan las portadas de la prensa internacional.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Loret de Mola expuso que las portadas de diarios británicos y estadounidenses como The Washintong Post, The Wall Street Journal, Los Angeles Times y el Financial Times relucen imágenes del Metro de la CDMX colapsado y las acusaciones de corrupción en torno a la polémica Línea 12, lo que nos da una idea de la imagen que nuestro país tiene ante los ojos internacionales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La 'buena imagen' de México en el mundo: la foto del metro colapsado y los señalamientos de corrupción, en las portadas de Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, LA Times...", tuiteó el conductor de Latinus.

Leer más: AMLO me dedica más tiempo a mí que en mostrar empatía por tragedia del Metro: Riva Palacio

Lo que dice la prensa internacional

"Señalamientos por tragedia en la Ciudad de México" ('Fingers pointed in Mexico City tragedy'), se lee en el encabezado que acapara la portada del The Washington Post, junto a una imagen del convoy colapsado sobre la trabe desplomada.

Los Angeles Times, otro renombrado diario de EE.UU., colocó una imagen del Metro colapsado en la parte baja de su portada, con el título: "Un descarrilamiento de tren que muchos vieron venir" ('A train wreck that many saw coming'), en alusión a las denuncias pasadas sobre los daños que la estructura había sufrido a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017.

El Financial Times, por su parte, también dedicó su primera plana a la tragedia que ha dejado 25 muertos y alrededor de 70 heridos, con el encabezado: "Desastre en el Metro: México busca respuestas" ('Metro disaster: Mexico looks for answers').

Mientras que The Wall Street Journal, otro periódico estadounidense, señaló en su portada: "Decenas mueren en colapso de puente del Metro en la Ciudad de México" ('Dozens Killed in Collapse of Subway Bridge in Mexico City').

La portada del Washington Post estuvo dedicada a la tragedia en la Línea 12 del Metro. Imagen: Captura

Los reportajes en las portadas de estos renombrados medios de comunicación en torno al incidente del pasado lunes también fueron recogidos por Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano (SPR), quien compartió las imágenes en Twitter con la siguiente leyenda: "#PrimerasPlanas. La tragedia de #Linea12DelMetro en las primeras planas de la prensa de EU y Gran Bretaña".

La publicación del colaborador de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió algunas respuestas por parte de usuarios, que escribieron retomando con ironía a los ataques del presidente contra la prensa.

Ahhhh, periódicos conservadores que solo intentan dañar la imagen de este gobierno", "Periódicos neoliberales", fueron algunas de las respuestas a Villamil.

Tragedia en Línea 12, golpe político a AMLO

En una línea similar, Carlos Loret de Mola consideró que la tragedia en la Línea 12 del Metro representa un golpe político contra el núcleo del gobierno de AMLO.

En su columna de opinión para El Universal, el periodista de Latinus expuso que el incidente ocurrido en la CDMX, ciudad que desde hace más de 20 años gobierna el grupo político afín a Obrador, ha dejado al presidente "sin discurso".

Ya no puede echar mano de culpar a los gobiernos del pasado: en la capital del país, él es los gobiernos del pasado", señaló.

También acusó al mandatario de no empatizar con las familias de las víctimas, convertido en "un fifí que goza de los lujos de Palacio mientras se la vive quejándose de tantos y tantos males que le aquejan (a él, no a su pueblo)".

Leer más: Rocha Moya promete brindarle fondos estatales al sector agrícola de Sinaloa

Loret cuestionó que la demora de 9 horas de AMLO para dar un mensaje de solidaridad o aliento a las víctimas, a lo que dedicó apenas 17 minutos de su conferencia matutina, que tuvo una duración de casi dos horas.

Por último, el comunicador recordó que fue Marcelo Ebrard, actual Canciller y "funcionario estrella" de AMLO, quien impulsó e inauguró la polémica Línea Dorada cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los recursos fueron manejados por el actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, cuando era secretario de Finanzas capitalino, sin mencionar que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba a cargo de darle mantenimiento.