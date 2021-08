La cárcel fortalece a los inocentes: AMLO a Ricardo Anaya por acusaciones de la FGR

México.- Ante las acusaciones que enfrenta Ricardo Anaya, quien denunció una supuesta persecución política en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo al panista que "no afecta ir a la cárcel" si tiene su conciencia tranquila, pues incluso eso fortalece.

En La Mañanera de este lunes, AMLO respondió a las declaraciones de Ricardo Anaya, quien acusó a su gobierno de emprender una persecución política en su contra, lo que lo llevará al "exilio", pues asegura que quieren darle 30 años de cárcel.

Ante eso, el mandatario le sugirió al panista quedarse en México y enfrentar con pruebas los señalamientos, ya que "el que nada debe nada teme", al tiempo que recordó la figura de Nelson Mandela para descartar que la prisión afecte a los inocentes.

"No irse del país, sino enfrentar la situación, el que nada debe nada teme, y debe presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila, incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal, se fortalece", dijo.

Luego de que el excandidato presidencial del PAN recibió un citatorio para su primera audiencia en el Reclusorio Norte, retomó los dichos contra AMLO y su supuesta persecución a través de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Anaya aseguró que quieren darle 30 años de cárcel por las acusaciones de la FGR. Foto: Captura de Facebook

Anaya y otros panistas fueron señalados de recibir presuntos sobornos millonarios del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ante la insistencia del excandidato presidencial de una persecución, AMLO se deslindó de las investigaciones de la FGR, e incluso afirmó que acaba de enterarse de que el senador panista Jorge Luis Lavalle, acusado de lo mismo que Anaya, se encuentra en prisión.

"Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía y con los jueces que pertenecen al Poder Judicial y los testigos a los que menciona ni los conozco, no sé, hasta ayer me enteré de que uno que había recibido dinero del PAN está preso, yo pensaba que no estaba en la cárcel".

Posteriormente, el presidente leyó en Palacio Nacional el mensaje que Ricardo Anaya difundió en redes sociales y reafirmó que no es ningún perseguido político por parte de su gobierno.

Y es que el panista ha enfatizado que la razón de fondo por la que la Fiscalía y AMLO lo tienen en la mira es impedirle que busque la presidencia en las elecciones de 2024, lo que el mandatario descartó rotundamente.

"¿Cómo voy a estar pensando en eso? Que no sea candidato en 2024, no, yo no impido a nadie que sea candidato", aseveró López Obrador.