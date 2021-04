La carencia de agua en Baja California Sur, tema prioritario para Víctor Manuel Castro

Baja California Sur.- Baja California Sur enfrenta un gran problema con el abastecimiento de agua, pues las sequías han pegado gravemente en el sector agrícola, resultando también en un grave problema para la población, por lo que es un tema prioritario para trabajar cuanto antes, dijo Víctor Manuel Castro Cosío, candidato a la gubernatura del estado de Baja California Sur por Morena.

En entrevista para Debate, el abanderado morenista expuso que dentro de las principales problemáticas que tiene en mente para solucionar en Baja California Sur, está precisamente el abastecimiento de agua, ya que esto se entrelaza con el desarrollo productivo de la entidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Precio de gasolina y diésel en México hoy 7 de abril de 2021

“El problema del agua es un problema grave, cada vez es un asunto de mayor envergadura, no solamente por la parte de la ganadería, nos ha dado muy duro la naturaleza este par de años, la falta y escasez de agua de las tradicionales formas temporales de lluvia, hemos tenido una sequía ya muy grave y eso hace que la ganadería sufra las consecuencias de este periodo. La carencia no solamente es de agua potable, que es muy importante para el desarrollo, es el tema número uno”, señaló.

En este sentido, Castro Cosío explicó que su manera de contribuir a corregir este grave problema de escasez de agua es haciendo un plan de desarrollo hidráulico de alto alcance, un programa que tenga que ver con la sustentabilidad de la ganadería que de por sí en Baja California Sur no es la misma proporción que en el resto de las entidades. “Donde más batallamos es en el desierto”, dijo.

Falta impulsar desarrollo industrial

El morenista destacó que otra de las grandes problemáticas que enfrentan los sudcalifornianos es el desempleo, no solo el causado por la pandemia por covid-19, sino también en el desarrollo y la apuesta a un solo sector como el turístico.

“Creo que no ha sido lo mejor porque si recae el sector turístico, pues recae la economía y no solo se genera desempleo ahí, sino me parece que tenemos nosotros hoy la enorme obligación de, en la Cuarta Transformación, ver el desarrollo de las actividades primarias, de las actividades de desarrollo industrial y vincular el desarrollo turístico con las otras actividades”, aseveró el político.

De acuerdo con el exsuperdelegado, ese es el segundo elemento para combatir, el desempleo de Baja California Sur, el cual, dijo, ya está en la zona roja. Un tema difícil, por lo que es otro de los problemas que tendrá que integrar en su proyecto, insistió.

Leer más: Biden presume 150 millones de vacunados covid en EU

“En el aspecto social, que es seguridad, salud y la educación, me parece que aquí un plan de vivienda para el desarrollo integral de la gente va a ser parte también de lo que en el futuro inmediato podamos compartir con ustedes, ya que la ley lo permita, porque ahorita no puedo precisar la problemática de una manera legal, pues estamos en intercampaña y no podemos, prohíbe la ley hacer propuestas de mayor precisión”, mencionó el candidato.