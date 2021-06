La comunidad LGBTTTIQ tiene su participación en la política en México

México.- Lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual y queer son las identidades que conforman a la comunidad LGBTTTIQ, siglas que agrupan a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas palabras, así como la comunidad formadas por ellas, una comunidad que por primera tuvo una fuerte presencia en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Cabe señalar que la inclusión de personas que se identifican como integrantes de la comunidad LGBT+ no es casualidad. El pasado mes de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que todos los partidos políticos debían postular al menos dos fórmulas de candidatos de diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales.

En entrevista para Debate, Lucía Verdín, mejor conocida como la Wera Limón, quien es abiertamente lesbiana y que ganó la primera regiduría por Movimiento Ciudadano en la ciudad de León, Guanajuato, y Adolfo Cerqueda, ganador del cargo de alcalde del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, por el partido Morena, quien es abiertamente un hombre homosexual, platicaron sobre la importante participación y representación de esta comunidad en el proceso electoral más grande en la historia del país, así como de los claroscuros de ser representantes de esta minoría de la población.

Ser mujer y lesbiana

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en este proceso electoral del pasado 6 de junio, del total de candidaturas que respondieron el cuestionario de identidad, se identificaron como parte de la comunidad LGBTTTIQ el 1.82 por ciento, el 9.25 por ciento prefirió no contestar y el 88.92 por ciento dijo no identificarse en esta comunidad. De las 6 mil 420 personas (100 por ciento) que respondieron el cuestionario de identidad, 117 se identificaron como parte de la comunidad LGBTTTIQ.

En opinión de Lucía Verdín, esta disposición de la ley electoral de incluir a la comunidad tuvo todo que ver para esta histórica participación, pues obligó a considerarlos dentro del proceso, algo importante, así como fue el transversalizar muchas otras diversidades, por lo que sí fue muy relevante generar está presión desde la ley.

Verdín consideró que, si bien ha habido avances en materia legislativa o en otros espacios importantes, aún falta mucho trabajo por hacer para sensibilizar, reeducar e intervenir los espacios cotidianos, los espacios más fundamentales para la comunidad LGBT, como lo son en la educación y en lo laboral.

“Ser mujer, primero en México, pues ya sabemos que es sumamente difícil, pero ser lesbiana te pone en otra situación distinta, te pone un poco más abajo, con otra opresión distinta. No es lo mismo ser una mujer heterosexual en un sistema como el que tenemos, que claramente tiene sus violencias y sus contratiempos, pero es mucho más complicado ser mujer y aparte ser lesbiana”, expuso. Un sistema al cual las mujeres lesbianas han renunciado totalmente a servir a la norma, por lo cual es más complejo, con otras aristas de discriminación, de violencia, así como cualquier otra situación que les atraviese como mujeres, afirmó Verdín.

El Perfil

Nombre: Lucía Verdín.

Lugar: Guanajuato.

Profesión: Psicóloga.

Trayectoria: Defensora de derechos humanos, feminista con 10 años de trayectoria. Es fundadora y coordinadora de Chicas BiLess León, A.C., organización de base comunitaria dedicada a la defensa de los derechos humanos y el empoderamiento económico de mujeres lesbianas, bisexuales y trans establecida en la ciudad desde 2010. Ha sido conferencista y tallerista sobre contenidos de educación integral en sexualidad, principalmente relacionados con mujeres diversas y la discriminación basada en la orientación sexual.

Lucía Verdín, quien es abiertamente lesbiana, ganó la primera regiduría por Movimiento Ciudadano en la ciudad de León, Guanajuato.

Honrar ser gay

Por su parte, Adolfo Cerqueda, quien tiene gran afición por el lado artístico, pues disfruta del baile, de cantar y de actuar, así como del deporte, padre de un niño de 12 años y ahora alcalde de Neza, contó que desde niño conoció a través de una fundación que tiene una de sus tías, el trabajo por la comunidad, pues en ella atienden el problema de la prevención de adicciones en jóvenes, experiencia que le ayudó a conocer también qué significaba ir a tocar una puerta de una oficina de Gobierno, solicitar una gestión, apoyo, hasta especializarse en temas de la organización civil, contó.

En su visión, esta participación de miembros de la comunidad LGBT en estas elecciones, y que se convierta en una noticia importante, en pleno siglo XXI, las preferencias sexuales del o la candidata, se debe al nivel de conciencia, pues en la medida en que se procure incrementar el nivel de conciencia en la sociedad, se podría lograr el respeto al estilo de vida de los demás.

“Las grandes guerras en nuestro mundo se generan por esta falta de respeto entre unos y otros, por visiones políticas, por visiones religiosas, es falta de respeto a la visión que yo tengo del de enfrente es lo que genera la guerra”, comentó. Cerqueda explicó que al hacer su registro como candidato a la alcaldía de Neza, por Morena, lo hizo como un candidato externo, es decir, no afiliado al partido, ya que comentó que desde tiempo atrás pertenece a una agrupación política nacional (APN) con registro ante el INE.

“Yo tenía dos posibilidades, yo en mi registro podía omitir mi preferencia, como muchos o muchas lo han hecho, y no enjuicio; yo podía anotar mi registro y no poner que yo pertenecía a ninguna comunidad, colectivo, grupo social, étnico, yo podía omitirlo sin ningún problema. Lo cierto, es que no lo hice porque creo que también tenemos que reconocer quiénes somos, porque, en la medida en que nosotros reconozcamos lo que somos, no renegamos de nuestra propia vida”.

De ahí que compartiera que su candidatura no se dio porque proviniera de la comunidad LGBT, pero lo que decidió hacer fue honrar y valorar el grupo al que pertenece, afirmó. “Porque soy un hombre libre, soy un hombre completo, no soy un hombre frustrado, no estoy en esta candidatura por ego, porque me gusta el título”, afirmó.

El Perfil

Nombre: Adolfo Cerqueda.

Lugar: Estado de México.

Profesión: Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Trayectoria: Está certificado en coaching y es instructor de fitness. Desde el 2000 es administrador general de Un Amigo Más A.C. Ha sido asesor y secretario particular y coordinador de gabinete de la presidencia municipal de Nezahualcóyotl (2013-2015). Fue diputado suplente en la LXIII Legislatura (2013-2015) y segundo síndico municipal del mismo Ayuntamiento, de 2015 a 2018. Entre 2019 y 2021 fue director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento.

Adolfo Cerqueda, hombre abiertamente gay, ganó la alcaldía de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Visibilizar una comunidad

La Wera Limón es también feminista, cuenta con 10 años de experiencia, trabajando desde el activismo en la defensa de derechos humanos, principalmente de mujeres lesbianas y bisexuales en León y el estado de Guanajuato, con su organización Chicas BiLess León, y siendo siempre abierta con sus preferencias, pues considera que de esa manera vive su propia lucha política.

Así fue que le llegó esta oportunidad de contender en las elecciones, invitada por el candidato de Movimiento Ciudadano Juan Pablo Delgado a la alcaldía de León y quien es abiertamente gay. “Con él hablábamos justo de posicionar esta parte de la visibilidad, pero también de ejercer cargos de decisiones, de estar mucho más involucrados en al ámbito público y el ámbito político”, contó.

De acuerdo con la Wera Limón, si bien es un avance que haya personas de la comunidad LGBTTTIQ ocupando cargos de poder y en puestos de decisión, también tendría que ser en algún punto indiferente su preferencia o identidad sexual, sin embargo, esto no será indiferente hasta que México tenga una inclusión total en los derechos humanos de las personas LGBT.

“Que pasáramos de ser población LGBT a ser personas; sin embargo, no va a existir esto hasta que ya estén asegurados todos los derechos humanos de la población LGBT; entonces, hasta que eso pase, que no sé si mis ojos lo van a ver, va a ser preciso nombrarnos en los espacios, pues porque lo que no se nombra no existe y, entonces, hay que visibilizarnos”, dijo.

Por tanto, en este proceso de campaña y elecciones, en su experiencia personal, ha podido ser quien es, algo importantísimo para que ella decidiera participar, ya que una de sus líneas estratégicas es que trabajará desde la transparencia del ser personas. “Si no me hubieran dejado, si no me permitieran ser quien soy, yo creo que una de las cosas que abrazo fuertemente es la visibilidad de las personas LGBT, pues, la verdad, no hubiera participado, afirmó.

En la experiencia de Adolfo Cerqueda, en la convivencia con la ciudadanía durante su campaña política, su preferencia sexual no generó ningún problema, incluso en sus recorridos sentía una aceptación total, pues las personas no se fijaban en el grupo al que pertenece, sino iban conociendo al ser humano, por lo que se generó la posibilidad de trascender en este sentido, situación que ocurrió de la misma manera con su grupo político y en que nunca tuvo la necesidad de dar explicaciones al respecto, pues lo que más pesó fue su rigurosidad y profesionalismo en tu trabajo, compartió.

“Nunca me he arrepentido de haber tomado esta responsabilidad, nunca me he arrepentido de decir o hacer notar lo que ocurre con mi vida de forma libre. Yo simplemente soy quien soy, desde mi libertad actúo, desde mi integridad, y no, nunca me he arrepentido de nada”, mencionó Cerqueda.

Derechos humanos

La Wera destacó que ahora que ha ganado este puesto de elección popular, se sabe segura que desde el trabajo con derechos humanos que ha venido realizando podrá transverzalizar las normativas y todo aquello que se requiera, siempre trabajando con esta base en los derechos humanos y con la idea de trabajar en conjunto para bien de los ciudadanos.

“La ciudadanía sí está preparada, sí está lista y sí está haciendo cambios importantes para con las otras personas, ya sean LGBT o sean de otra diversidad. Más bien, el Gobierno del Estado ha sido el que ha mantenido esta imagen conservadora o esta imagen apegada a una cuestión más tradicional, pero, en sí, la ciudadanía es muy abierta. A veces no lo comprenden, pero no te agreden”, comentó.

Si bien la Wera Limón afirmó no haber sido víctima de las campañas negras o que usaran su preferencia sexual como algo negativo, Adolfo Cerqueda sí lo vivió. Cerqueda compartió que la campaña negra en su contra estuvo articulada con base en su preferencia sexual. “Como íbamos avanzando y trascendiendo, pues aquellos decían ‘vamos a jod**lo con esto’”, contó.

Una campaña negra que Cerqueda califica de muy baja y burda, ya que hicieron videos vulnerando a su familia y hasta a su hijo. Lo acusaron de traficar con infantes, ocuparon fotografías de sus redes sociales sobre sus participaciones en obras de teatro donde se le ve en tacones o con poca ropa, e incluso en una escena de una película pornográfica hicieron un montaje con su rostro, contó. “Yo sigo saliendo a la calle con la frente bien en alto, primero porque todo eso simplemente yo tengo la claridad de que no es verdad”, sostuvo.

Vivir la vida libre

Lucía Verdín recomendó a la ciudadanía acercarse más a la información que les permita conocer cómo están trabajando los gobernantes, pues toman decisiones por todos nosotros. Revisar si están teniendo una perspectiva de derechos humanos, sin importar si son LGBT o no, por lo que habrá que presionar para que incluyan esta perspectiva, para que incluyan a los grupos sociales, a las organizaciones civiles.

Y, por otro lado, destacó la importancia de que también las personas LGBT se capaciten, se preparen y, basados en esta inclusión de derechos humanos, cada vez más haya candidatos y candidatas de la comunidad que puedan hacer un gran trabajo en pro de la sociedad. Para Adolfo Cerqueda, esta presencia abierta de la comunidad LGBT no solo sirve como ejemplo para la juventud, sino para la sociedad en general, incluso causa impacto en las personas de la tercera edad.

“Se me acercó una persona y me dijo ‘te respeto porque a mí me hubiese encantado poder hacer lo que tú has hecho y yo me tuve que sujetar a tener una familia y a tener una vida oculta. Hoy me siento frustrado y creo que no soy feliz’”, contó. De ahí que destacara la importancia de esta visualización, además de que se dijo no solo representante de una comunidad, sino también a colectivos de mujeres con los cuales ha estado involucrado, personas con discapacidad, a grupos vulnerables, a grupos de comerciantes, de cultura, de deporte con los que ha tenido un acompañamiento, contó.

“En lo que debo hacer, en lo que me debo de preparar, en lo que debemos estructurar para poder sacar un Gobierno que sí marque una diferencia, más allá de color, más allá del gusto, del prejuicio”, aseveró el alcalde electo.