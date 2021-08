La consulta de revocación de mandato se incluirá en el presupuesto 2022: Lorenzo Córdova

México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que el ante proyecto del presupuesto que el órgano presentará ante la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda estará incluido el dinero necesario para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato de marzo de 2022.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Córdova Vianello dejó en claro que es falso que dicha consulta vaya a costar 9 mil millones de pesos, pues destacó que ese es el coste aproximado de una elección federal, no de un ejercicio de participación ciudadana.

En este sentido, señaló que una consulta para que los electores decidan si el presidente Andrés Manuel López Obrador conserva o no la titularidad del Poder Ejecutivo Federal tiene una naturaleza diferente a los comicios electorales, por lo que el monto que se requiere para realizarla es menor.

El funcionario dio a conocer que, en estos momentos, el INE está estructurando su anteproyecto de presupuesto para el próximo año, en el cual se está contemplando añadir los costos de la consulta de revocación de mandato.

No obstante, explicó que para poder incluir en el anteproyecto a la consulta ciudadana del mes de marzo, sería conveniente que el Congreso de la Unión avalara una ley secundaria sobre ello, misma que todavía no ha aprobado.

Por último, aseguró que en el anteproyecto de presupuesto de 2022 de la autoridad electoral irá el ejercicio cívico para, de esa forma, poder brindar una consulta con las garantías de profesionalismo, legalidad y certeza del sistema electoral mexicano.

Cabe recordar que el INE fue muy criticado, tanto por el presidente López Obrador como por figuras en Morena, esto debido a que acusaban que no difundió bien la consulta popular del 1 de agosto o que no instaló suficientes mesas receptoras. No obstante, el órgano electoral señaló que no se le autorizó más presupuesto para llevarla a cabo y que tuvo que hacerla con recursos presupuestados para otras actividades.