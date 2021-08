La consulta fue un fracaso, la gente ya se cansó de estupideces: Ricardo Anaya

México.- El panista Ricardo Anaya Cortés aseguró que la consulta popular para enjuiciar expresidentes fue un "fracaso", dado que sólo votó el 7% de la ciudadanía, lo que atribuyó al cansancio de la gente de "distractores" y "estupideces" del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En un nuevo video publicado este lunes en sus redes sociales, Ricardo Anaya arremetió nuevamente contra AMLO, a quien acusó de intentar distraer a la gente con "un circo tras otro", con el supuesto fin de que "pienses y hables de lo que él quiere".

El excandidato presidencial del PAN recordó "distractores" que han tenido lugar desde el inicio del sexenio del morenista, como la rifa del avión presidencial, el cierre de Los Pinos como residencia del presidente, y la nueva sección del "Quién es quién en las mentiras" para exhibir 'fake news' en las Mañaneras.

"Es el ejemplo perfecto del burro hablando de orejas", se quejó, y añadió que la consulta popular es "otro distractor más" de AMLO para cuestionar lo que a su ver no debe cuestionarse: la aplicación de la ley.

El circo de ayer es otro distractor más, una consulta que costó 500 millones de pesos que se pagaron con tus impuestos para hacernos una pregunta inteligentísima: ¿se debe o no debe aplicar la ley en México? La ley no se consulta, se aplica", dijo el panista.

La consulta popular sólo alcanzó un 7% del 40% de participación que se necesitaba para hacerla vinculante. Foto: Cuartoscuro

Ante la escasa participación del 7% que alcanzó la consulta popular, Ricardo Anaya celebró que fue un "fracaso" y que "los mexicanos no cayeron", aclarando que no fue culpa del Instituto Nacional Electoral (INE), sino de que la gente se ha cansado "de distractores y de estupideces", arremetiendo contra el supuesto afán de AMLO de "distraer".

"La consulta fue un completo fracaso: fíjate que solo votó el 7%, 93% de la gente no peló su famosa consulta. Y no, no fue culpa del INE. Lo que pasa, presidente, es que la gente ya se cansó de distractores y de estupideces, de un presidente que no gobierna, que solo habla horas y horas y en vez de resolver los problemas nacionales, nos monta un circo tras otro", aseveró.

En ese sentido, el panista cuestionó por qué López Obrador "necesita distraernos", y afirmó que el motivo es que el país va mal en cuanto a la economía, seguridad, educación y salud.

Anaya concluyó su video expresando su hartazgo por "tanta distracción y tan pocos resultados", y confió en que "aún es posible" un México de "unidad y trabajo", con oportunidades para prosperar.