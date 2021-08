La consulta popular agita el ambiente político en México

México.- Enjuiciar a actores políticos del pasado no será posible por la vía de la consulta popular. De un universo de 93.6 millones de personas en la lista nominal, apenas 6 millones 474 mil 708 ciudadanos participaron este primero de agosto en el ejercicio democrático solicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizado por el INE.

Especialistas entrevistados por Debate consideraron que la falta de participación ciudadana fue motivada en gran parte por la ambigüedad de la pregunta que se debía contestar, además de una especie de madurez democrática en la ciudadanía, quien pudo comprender que para enjuiciar a un funcionario no se requiere de una consulta, sino de aplicar la ley.

Víctor Manuel Reynoso Angulo, maestro en ciencias sociales con especialidad en ciencia política, y José Perdomo, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, coincidieron al señalar que, con este ejercicio, más bien el presidente de la república puso a prueba su popularidad, su poder de convocatoria y al INE, este último, duramente criticado por AMLO en diversas ocasiones.

Armando Zacarías, experto en ciencia política, apuntó que la consulta popular logra enfocar la atención de nuevo en AMLO y su partido Morena, en un periodo en el que se están debatiendo las características y estructuras del presupuesto económico del 2022.

Resultados

Para que esta consulta fuera vinculante, es decir, que lograra su objetivo de enjuiciar a actores políticos del pasado, debía votar más de 40 por ciento de la lista nominal, lo cual distó mucho de ocurrir. Participaron entre el 7.07 y 7.74 por ciento de los 93.6 millones de personas que pudieron ejercer su derecho a emitir su opinión.

La pregunta que debían contestar era: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

De acuerdo con el resultado, optaron por el “Sí” entre el 89.36 y el 96.28 por ciento, mientras que por el “No” entre el 1.38 y el 1.58 por ciento. Las opiniones nulas alcanzaron entre el 2.19 y el 9.21 por ciento. A nivel nacional se instalaron 57 mil 070 mesas receptoras.

Baja participación

En Sinaloa, la participación no alcanzó ni el 6 por ciento. De forma oficial se informó que se registraron 115 mil 997 opiniones, el 98.55 por ciento dijo que “Sí”, mientras que el 1.06 por ciento dijo que “No”. Solo 0.3 por ciento de las opiniones fueron nulas.

Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, consideró que los temas que impactan al país no están siendo tratados, como los casos y muertes covid, la economía y la inseguridad, y se está viendo un ejercicio democrático que técnicamente fue bien realizado, instrumentalizó en los estándares correctos, pero con una pregunta que debió enfocarse en otro tipo de problemáticas para haber aprovechado un ejercicio que costó alrededor de 540 millones de pesos.

Víctor Manuel Reynoso Angulo, maestro en ciencias sociales con especialidad en ciencia política, destacó que la pregunta no era clara, lo que pudo ocasionar la baja participación ciudadana. “Si hubiera sido vinculante, es decir, si participaba más del 40 por ciento de la lista nominal, a quién vincula, a quién habría vinculado y en qué, no queda claro”, cuestionó.

Si bien, consideró que se puede decir que este fue un primer ejercicio de consulta popular a nivel nacional, algo a lo que la ciudadanía no está acostumbrada, insistió que en los resultados pesa más el hecho de que no se sabía para qué opinar.

Reynoso Angulo, también académico de la Universidad de las Américas Puebla, rememoró que se conoce a Andrés Manuel por ser un presidente con la vista en el pasado. En este contexto, mencionó que AMLO sabe que los expresidentes son poco populares en distintos grados y en distintos grupos y, en general, se manifiesta un rechazo a personajes como Peña Nieto o Calderón, por ejemplo.

“Creo que él buscó, convocó esta vista al pasado y esta búsqueda de un enemigo fácil, que son los expresidentes para aumentar su popularidad. En ese sentido, sí, esta convocatoria fracasó. Esa convocatoria de voltear al pasado para ver a nuestros villanos favoritos, fracasó”, consideró el especialista.

Reynoso Angulo hizo importante hincapié en que dos de los principales funcionarios de Enrique Peña Nieto están detenidos: Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social de México, que está en la cárcel, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, vinculado a proceso.

Por lo anterior, destacó que juzgar a Peña Nieto no es complicado cuando se tienen detenidos a dos de sus principales colaboradores con causas justificadas.

“Si hay dos de los principales colaboradores del presidente anterior detenidos, de ahí a juzgar el expresidente hay un paso. ¿Se necesita una consulta popular? Yo creo que no. Se necesita voluntad nada más, voluntad que no hay”, consideró.

Consecuencias

El experto en ciencia política mencionó que el resultado de la consulta va a tener varias consecuencias. La más lamentable, apuntó, es el hecho de que el presidente vea como un adversario al INE, institución que, aseguró, costó mucho trabajo construir, sobre todo por su autonomía. También dijo que se ve que la legitimidad del presidente está poco disminuida, “todavía las encuestas le dan más de 50 por ciento de aceptación, pero sí creo que puso en juego su legitimidad, un poco el apoyo de la población, porque él promovió mucho la consulta”, expuso.

Armando Zacarías, experto en ciencia política, coincidió al destacar que el partido Morena y el propio presidente han expresado molestia en el sentido de culpabilizar al INE de la baja participación ciudadana. Sin embargo, el especialista indicó que el INE es un organizador, no un promotor. Esa tarea señaló que le correspondía a los que estaban promoviendo esta consulta, es decir, al Gobierno federal y Morena.

Analizó que tratar de establecer que el INE es la entidad responsable de la baja participación es colocar un tema muy polémico, porque equivaldría, en un momento dado, a que el INE sea el promotor de Morena o del PRI o PAN, cuando esté realizando los procesos electorales.

Para José Perdomo, abogado y catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Andrés Manuel López Obrador puso a prueba su popularidad, su llamado de convocatoria y al INE con la consulta popular llevada a cabo este domingo primero de agosto. Según el especialista, lo más importante para el mandatario en este ejercicio es seguir poniendo a prueba su popularidad, estar en los reflectores.

Sin embargo, consideró en un ejercicio de autocrítica, la participación de alrededor de 7 millones de personas en la consulta, es un llamado para AMLO de prender los focos rojos y considerar que no tiene la postura del 2018 y que el pueblo, aun cuando lo ve diariamente, no necesariamente siguen en esta postura.

Morena y AMLO

Detalló que tanto para el titular del Ejecutivo como para Mario Delgado, presidente de Morena, la poca participación en el ejercicio democrático es responsabilidad del INE. “Si el argumento es que fueron pocas mesas receptoras las que se instalaron, tampoco es que estas en función se abarrotaron”, mencionó.

José Perdomo analizó que los resultados no revelan una derrota para el concepto de participación ciudadana, sino que al contrario, muestra un ejemplo de madurez democrática en el pueblo. Lo anterior, al destacar que la consulta se entendió por el pueblo como completamente banal e inservible. Traducido a que no hubo una copiosa marcha de la ciudadanía hacia las mesas receptoras para opinar.

“Entonces, ni el Poder Ejecutivo ni el partido en el poder lograron concitar la voluntad ciudadana para participar en esta consulta, es una carga que debería asumir tanto el partido como el presidente de la república como una falta de generar este espacio de participación ciudadana”, comentó Armando Zacarías.

Armando Zacarías Castillo, experto en ciencias políticas de la Universidad de Guadalajara, consideró que les corresponde a otros actores y no al INE, la revisión de si el ejercicio fue exitoso o si no fue exitoso y la manera de interpretar los resultados.

“Lo que nos remite nuevamente a recolocar en la narrativa política al presidente y al partido en el poder (Morena) prácticamente a un mes de haber terminado las elecciones y en este momento en que se están debatiendo las características y estructuras del presupuesto económico de nuestro país, para el 2022”, enfatizó.

Para entender...

¿Qué dijo AMLO sobre la consulta?

Andrés Manuel López Obrador celebró la participación de las y los mexicanos en la consulta popular. “Es algo realmente trascendente. (…) No se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada. Por eso mi felicitación a todos los que participaron”, afirmó en conferencia de prensa matutina.

Añadió que independientemente de su carácter no vinculatorio, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala, “que no se deje de respetar al pueblo, que es el soberano, el que manda,” remarcó .