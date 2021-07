"La consulta popular es una victoria del pueblo de México": Mario Delgado

México.- El dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que la consulta popular del 1 de agosto es una "victoria" de la ciudadanía mexicana, por lo que invitó a los electores a participar en ella.

El primer domingo del mes de agosto, tras ser promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá instalar miles de mesas receptoras para que los ciudadanos acudan y decidan si se investiga y, en dado caso, procese a aquellos exfuncionarios de sexenios pasados que hayan tomado decisiones perjudiciales.

A través de su cuenta de Twitter, Delgado Carrillo retomó un video grabado después de que los morenistas escogieran a su coordinador de bancada en la Cámara de Diputados en el que además de agradecer el apoyo de los electores en las urnas, invita a los mexicanos a hacerse presentes en la consulta ciudadana.

El ex diputado federal señaló que el ejercicio cívico ayudará a que se evite la impunidad que ha persistido a lo largo de "tantos y tantos" años en los sistemas de justicia mexicanos

Sostuvo que el delito de impunidad comienza con los que han sido titulares del Poder Ejecutivo Federal, que hasta el 2018 pertenecieron al PRI y al PAN, pues aseguró que estos "abusaron y traicionaron" a los mexicanos, además de haber "saqueado" el patrimonio nacional.

Se mostró confiado en que la gran mayoría de los ciudadanos que acudan a las casillas votarán por el "sí" para que se procedan a indagar las acciones que gobiernos pasados llevaron a cabo, por lo que detalló que todo el Movimiento Regeneración Nacional estará promoviendo la consulta popular de forma activa.

Cabe mencionar que, tanto militantes como simpatizantes de la Cuarta Transformación, han denunciado que el INE no le da suficiente promoción a la consulta ciudadana del 1 de agosto, reprochando que la difusión de la misma haya comenzado apenas el 15 de agosto. Incluso, hay quienes aseveran que el órgano electoral trata de "sabotear" el ejercicio cívico.

Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdova ha hecho un llamado a todos aquellos que promocionan la consulta popular a que lo hagan sin confundir a la ciudadanía sobre lo que se va a preguntar, pues en dicha incógnita, propuesta por López Obrador y modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se cuestiona explícitamente si se quiere o no que se juzgue a expresidentes, sino que abarca a todos los ex funcionarios y no solo a los ex jefes de Estado.