La conversación con USA por reforma eléctrica de AMLO echa chispas: Héctor Aguilar Camín

"Es clarísimo que a la secretaria de Energía no le pareció para nada la versión mexicana de lo que se habló en esas reuniones, le pareció que (...) se había ido su mensaje fundamental, que es muy preciso: el gobierno del presidente Biden y la vicepresidenta Harris ve con mucha preocupación el potencial riesgo que puede tener esta reforma eléctrica para las relaciones económicas y para la inversión estadounidense en México ", expuso.

Durante su participación en la mesa de análisis "Es la hora de opinar", Aguilar Camín resaltó que el gobierno de USA no ha dudado en expresar sus preocupaciones por la reforma eléctrica de AMLO , aunque el gobierno mexicano insista en que todas las conversaciones con el gobierno de Joe Biden son "amigables" y con acuerdos mutuos.

