La corrupción en México no se ha extinguido con la 4T, coinciden sectores en Sinaloa

México.- Los actos de corrupción continúan realizándose en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no basta el discurso del presidente señalando que la corrupción se acabó durante su gestión, opinaron líderes de diversos sectores y analistas políticos en Sinaloa.

También criticaron la actuación de AMLO, pues no reconoce presuntos actos de corrupción que han sido ventilados por la prensa de diversos de sus colaboradores más cercanos, incluyendo a sus hijos, así como a dos de sus hermanos.

Debate publicó el 20 y 21 de diciembre artículos donde expertos en materia de anticorrupción cuestionan fallas y simulación en el tema por parte del Gobierno federal, puesto que en realidad no se combate, señalaron .

Algunos de los actos más públicos fueron dos videos presentados por el periodista Carlos Loret donde aparecen hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo, otro caso fue el reportaje de Aristegui donde se denuncia que su segundo hijo y un funcionario se han visto beneficiados con el programa Sembrando Vida en Tabasco.

Analistas políticos expusieron que, a pesar de los actos tan públicos que han sido denunciados en los medios, en general, la ciudadanía confía en el presidente, su base, y será la clase política o la clase media, quienes podrían incidir al enterarse de estos casos. En cuanto al caso de Sinaloa, también criticaron que se desconozca de personas que hayan pisado la cárcel por presuntos actos de corrupción.

En este sexenio, la corrupción se desbordó: Ricardo Beltrán, Presidente de la Alianza Mexicana de Abogados

“La corrupción está más desatada que nunca en este sexenio, donde se han visto envueltos familiares, amigos, colaboradores cercanos al presidente, y ni decir de sus hijos y sus propios hermanos. Sí, hace muchos años que existe la corrupción, precisamente por los apetitos que tienen los que asumen la autoridad, pero nunca se había visto la corrupción con tanto cinismo, como con el que está actuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un cinismo desbordado”.

Hay que ser muy críticos y analíticos de este tema: Perla María Sauceda, Presidenta del Colegio de Abogados Raúl Cervantes

“En este tema debemos de ser muy críticos y, a su vez, muy analíticos, pues el hablar de corrupción y que el presidente de la República diga que en este Gobierno hay cero corrupción, tenemos que ser muy críticos, porque, lamentablemente, los hechos hablan por sí solos. El mundo de escándalos en los que se ha visto envuelta la familia del presidente, donde ha salido confesando y dando la cara con palabras que lo demuestran, pero ¿realmente se ha investigado todos estos malos manejos, mala prácticas y cuestiones que hijos y familia del mandatario han hecho?

"Sin duda, es un Gobierno que, en cuanto a la ética, deja mucho qué desear": Nora Arellano, Analista política

“Quien dice que es de un modo y miente, está ocultando sus verdaderos propósitos. A lo largo de estos tres años, hemos visto que los programas no tienen operación clara, con discrecionalidad, la mayoría de los contratos entregados de forma directa que han solapado lo que, a la vista de todos, son conductas inapropiadas y corruptas. Sin duda, es un Gobierno que, en cuanto a la ética, deja mucho que desear. Al final, el presidente va a tener la cosecha de lo que ha sembrado, ahí tiene muchas situaciones de desequilibrio. Lo principal es una violencia extendida”.

"El aporte del Gobierno federal en el combate a la corrupción se nota, pero falta mucho por caminar": Samuel Bojórquez Bojórquez, CDM de Redes Sociales Progresistas de Angostura

“Sí se ha notado la intención del Gobierno federal para la aplicación de la Ley del Combate a la Corrupción , pero sabemos que es un proceso paulatino. El aporte del Gobierno federal de combate a la corrupción se ve, se nota, pero falta mucho por caminar. Por ejemplo, en cuanto a los asaltos, en situaciones de infracciones en vialidades y otras situaciones.

Es importante destacar que también es muy importante la participación de la familia para que el combate la corrupción se logre. A nivel local, la política de combate se nota en las corporaciones que están más cohesionadas, se ve la presencia. Pero no solo es el combate del Gobierno sino que la sociedad debe participar”.

"Eso demuestra que las mentiras de las promesas de campaña, a tres años del Gobierno, no se han cumplido": Francisco Javier López López, Presidente del Comité Municipal del PRI, Mocorito

“La percepción de los mexicanos es que hay mucha diferencia en el decir y en el hacer, ya que no ha habido congruencia en los dichos de la austeridad, cuando se han hecho gastos excesivos comprobado en los festejos que se han hecho en conveniencia para el presidente; además, todos los actos de corrupción a los cercanos, a los suyos, evidencian que la política de abatir la corrupción no es como tal. Y ejemplo es que todas las organizaciones a nivel internacional han visto cómo México, en lugar de disminuir, ha elevado su categoría en niveles de corrupción, ahí está la promesa de cambio del Gobierno fallido que ofreció”.

"El Gobierno de López Obrador también está minado de corrupción": Trinidad Tirado Olvera, Integrante del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero, en Mazatlán

Trinidad Tirado Olvera, académico e integrante del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Camberos, sostiene que hay corrupción al interior del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, señala, se resiste en reconocerlo. “Su Gobierno también está minado de corrupción. A lo mejor el presidente no lo quiere reconocer porque su Administración se vería afectada, pero cuánto tiempo le va a durar eso, un día menos pensando, el presidente no va a poder sostener la hipótesis de que en el interior de su Gobierno no hay corrupción”. Para el abogado mazatleco, hay evidencias como el caso Gertz Manero, de sus parientes, de Felipa, de contratos millonarios con Pemex. Desafortunadamente, sí existe corrupción, aunque el presidente no lo acepte, porque sería faltarle al respeto a la población”.

"El presidente inició la lucha contra la corrupción y ha avanzado": Roberto Rodríguez, Regidor en el Ayuntamiento de Mazatlán

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su Gobierno, inició la lucha contra la corrupción y ha avanzado, pero es un proceso lento y por eso no se aprecia mucho. Además, hay limitaciones por algunos vacíos en la ley que impiden frenar actos de corrupción.

Pero el compromiso de la 4T en todos los niveles es hacer limpia, barrer la corrupción de arriba hacia abajo.

Las personas y algunas instituciones se resisten al cambio, y una muestra de ello y que podría ser considerado como acto de corrupción es la decisión del INE de aplazar la consulta popular para ratificación o revocación de mandato, al impedir la democracia”.

La corrupción está metida en todo el sistema: Luis Guillermo Benítez, Presidente municipal de Mazatlán

“La corrupción es un monstruo muy difícil de exterminar, y nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo sabe. Seguramente hay hechos de corrupción en cualquier parte del Gobierno, este monstruo se mete como la grasa entre la carne y está metida en todo el sistema.

El Ejecutivo de la nación ha trabajado mucho para atacarla, hay avances pero no se va eliminar de la noche a la mañana”.

"La corrupción no se acaba con solo decirlo, se acaba atacándola": Ariel Aguilar, Presidente del PAN en Ahome

“El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha jactado que uno de sus grandes emblemas ha sido la lucha contra la corrupción, que uno de sus logros ha sido erradicar la corrupción, sin embargo, más que decirlo, esto se debe mostrar en los hechos, se debe de actuar en consecuencia, y por ello, hay investigaciones periodísticas que dan cuenta, pues, de los actos de corrupción que se dan en el primer círculo presidencial. Tal es el caso de sus hermanos, su prima, incluso la secretaria de la Función Pública, es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador, más que el decir, tiene que actuar y, sobre todo, dar muestra de que la gente que lo acompaña en su Gobierno está libre de culpa, está libre de pecado y que, por supuesto, no es corrupta. La corrupción no se acaba con solo decirlo o por decreto, la corrupción se acaba atacándola, haciendo que la ley se cumpla y, sobre todo, eliminando la impunidad, de tal manera que falta mucho por ver. Esperemos que realmente sea así como lo dice el presidente López Obrador, sea un deseo y que ese deseo se lleve a cabo y se concrete en los hechos, no nada más decirlo”.

Corrupción se da en mandos medios: Serapio Vargas, Diputado local de Morena

El diputado Serapio Vargas Ramírez dijo que en el Gobierno de López Obrador hay una contención a la corrupción por el ejemplo de arriba para abajo y se puede asegurar que hay una disminución, pero persiste la corrupción de abajo hacia arriba, entre los mandos medios. Necesitamos bajar la impunidad, que no es tanto el problema de la corrupción, porque si el corrupto no es castigado y no es puesto tras las rejas, quiere decir que no pasa nada y necesitamos acabar la impunidad y sea la llave para acabar con ella.

Empresas también cometen actos de corrupción, señala legislador Pedro Villegas Lobo

de Morena

El diputado Pedro Villegas Lobo dijo que la corrupción no solamente son los actos que se cometen de manera regular, sino también son aquellas grandes empresas que nunca habían pagado impuestos, y ahora con AMLO pagaron y esos recursos contribuyeron a que durante la pandemia no se pidiera dinero prestado. También los actos de corrupción han sido la reforma energética y que ahora se van a reformar con la eléctrica, lo cual, explicó el legislador morenista Pedro Villegas, que el Gobierno de López Obrador está tratando de corregir.

"El fenómeno de la corrupción se ha acrecentado, proliferado": Jaime Gonzales, Analista político

“En este caso, desde mucho antes de la campaña del actual presidente, él hizo un manejo de lo que queríamos oír todos, de que se iba a luchar contra la corrupción y sin miramientos, aquella frase famosa de ‘vamos a barrer la corrupción como se debe, como las escaleras, de arriba hacia abajo’. Lamentablemente, una cosa es cuando uno está en campaña y otra cosa es cuando se llega al poder. En el caso de la corrupción, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Por supuesto que estamos alarmados los ciudadanos con el fenómeno de la corrupción. Pienso que el fenómeno de la corrupción se ha acrecentado, proliferado. Hace dos meses se publicó la encuesta llamada Latinobarómetro, que es una organización chilena que mide la democracia en América Latina y lo está haciendo desde hace alrededor de 40 años. Ahí nos pintan de cuerpo entero. La encuesta que se publica anualmente, este año de público con datos del 2020, muestra que un 51 por ciento de los encuestados relacionan al presidente de México con la corrupción y a su gabinete. Estamos hablando de cerca de seis de cada 10 mexicanos que pensamos que el presidente y su gabinete están metidos en la corrupción. Claro, el presidente tiene otros datos”

"El presidente no quiere reconocer la existencia de estos actos": Roberto Soltero, Analista político

La realidad es que el presidente de la República no quiere reconocer la existencia de estos actos de corrupción de algunos de sus principales funcionarios. El caso más reciente es el de Santiago Nieto, el otro caso que huele a corrupción es el del fiscal general Alejandro Gertz Manero y, básicamente, él se defiende diciendo que son ataques de periódicos conservadores. Él le echa la culpa al periódico Reforma y, básicamente, en lugar de reconocer la existencia de estos actos de corrupción, incluidos los de Manuel Bartlett, con sus 14 casas que no declaró. Eso lastima la credibilidad del régimen al que él hubiera querido que la gente tuviera más confianza y, ciertamente, la desconfianza aflora. Es indudable que el presidente se encierra en una concha de ostión y se protege o trata de protegerse contra los actos de corrupción del que son objeto sus propios colaboradores. No creo (que le afecte), porque abajo, su base electoral, le cree a ciegas todo lo que él dice y lo que él reforma a dar respuesta a las acusaciones, sean cuales fueren. Él siempre tendrá el respaldo y el apoyo de su base popular que, obviamente, sigue el presidente y yo no creo que incida. Donde sí, obviamente, logra incidir y pone a pensar es en los sectores de la clase media, la clase pensante, el círculo rojo, pero desafortunadamente, hasta la clase media la ha estado reduciendo Andrés Manuel López Obrador y el círculo rojo, todos los días se pelea con él. Para su base, el presidente siempre gana las batallas”.

"En este régimen es cuando menos se ha atacado la corrupción”: Saúl Lara Espinoza, Doctor en derecho

La corrupción sigue igual y hasta peor. Este es un problema ancestral en el país, desde la Colonia, así que no se va a acabar la corrupción de manera automática y por simples declaraciones de que está atacándose la corrupción. La corrupción está en todas partes del país, en los municipios, en los estados, y en la federación, y ese es un tema que necesita generaciones completas, educarlas bien para que tengan verdaderos valores éticos, con convicción. En este régimen del Gobierno de la República es cuando menos se ha atacado la corrupción. La corrupción sigue en su apogeo. Cuando salga el presidente de la República, va a salir todo el lodo podrido, van a salir muchas cosas, cosas que no se dicen ahorita. Hay que esperar el juicio de la historia. El juicio de la historia lo va a condenar, porque todo es pura demagogia, es pura simulación. Ojalá y hubiese realmente acciones anticorrupción. Por ejemplo, en Sinaloa se creó una Fiscalía Anticorrupción y dígame ¿cuántas personas hay en la cárcel?, no hay ninguna persona, ¿cuántos funcionarios han estado procesados?, ninguno en Sinaloa, y así pasa en toda la República. Se necesita ser ingenuo para pensar lo contrario”.

México, quinto país más corrupto del mundo: Martín Pérez, Regidor del Partido Acción Nacional Mazatlán

“La corrupción, en lugar de detenerse, en lugar de disminuir, se ha incrementado, y eso se ve incluso hasta en las estadísticas que sacan organismos internacionales, donde México se sitúa en el quinto lugar como el país con más corrupción, ya que desde 2017 al 2021 se movió alrededor de 12 o 14 lugares México, que en lugar de avanzar retrocedió en materia de corrupción, y eso se puede ver en el tema de la encargada de la Función Pública, que no pudo acreditar o no declaró las casas que tenía y también se ve el tema del IMSS con el hijo de Bartlett, quien les vendió equipo, equipo que no servía; de igual manera, se pueden ver temas de los contratos que le han dado a familiares de Andrés Manuel López Obrador. Hay un doble discurso y una incongruencia por parte de los funcionarios del Gobierno federal y, en este caso, del propio presidente de México, quien dice que va contra la corrupción, pero, por otro lado, prolifera la corrupción en el Gobierno federal y pues, no obstante, quieren ir más allá. De tal manera que quieren todas las obras faraónicas que está haciendo el Gobierno federal, como el Tren Maya, el aeropuerto, las refinerías, que etiqueta como de prioridad”.

"No era cierto que acabarían con la corrupción": José Guadalupe Morales, Director general del Barzón A.C. Mazatlán

“Estamos viendo continuamente que están saliendo a relucir muchas cosas que pensábamos, o por lo menos eso dijeron, que ya no íbamos a ver, pero estar ahí hablando de funcionarios de primer nivel, muy cercanos al presidente de la República, con este tipo de situaciones, pues lógicamente nos pone a pensar que no fue cierto el famoso Gobierno de la Cuarta Transformación, porque estamos viendo que el mandatario federal tiene a su alrededor funcionarios que se están evidenciando con muchas cosas, favorecidos en muchos sentidos, cambios a modo, como dice el argot político, a modo, donde pretenden dar una imagen que no tiene en realidad, porque están saliendo muchas cosas que creíamos que no iban a ocurrir y, pues, vemos funcionarios y vemos cambios, porque hacen cambios y sabemos que se trata de personas muy cercanas al presidente, y ahí está el cambio en la Suprema Corte de Justicia, una ministra muy familiarizada con él, donde el problema fue de las instituciones, como el INE, que dicen que es responsable de muchas cosas, aunque en realidad ha confirmado elecciones, que en este caso pues les tocó ganar a ellos”.

Para entender...

La Política Nacional Anticorrupción (PNA)

Se aprobó el 29 de enero de 2020 por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, hasta este momento se define en nuestro país la estrategia para el combate de la corrupción.

De acuerdo con la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) 2012 de la Segob, las personas en México avalan en un 33.74 % con un “de acuerdo” con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto, también un 9.64 % dijo que están “muy de acuerdo” con esta medida, siempre y cuando haga cosas buenas; por otro lado, el 34.34 % está en desacuerdo, así como un 20.02 % que contestó estar muy en desacuerdo. Otro indicador de la corrupción entre la ciudadanía de México lo midió Latinobarómetro al preguntar ¿Se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción, siempre que se solucionen los problemas del país? La gente contestó en un 42 % estar “de acuerdo” (porcentaje que ha incrementado con el paso de los años del 2002 al 2017)contra un 39 % que dijo estar en desacuerdo.