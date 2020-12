La corta carrera política de Alfonso Romo, ex coordinador de la Oficina de la Presidencia

México.- Hace unos momentos confirmaba el presidente Andrés Manuel López Obrador que Alfonso Carlos Romo Garza abandonará la Oficina de la Presidencia, cargo que ocupaba desde el 2018. Sin embargo, el ejecutivo aclara que Romo seguirá siendo un gran apoyo a su gobierno en relación al sector privado.

A través de su cuenta de Twitter, Andrés Manuel López Obrador confirmó que Alfonso Romo, a quien durante un mitin de su campaña presidencial en la ciudad de Monterrey, Nuevo León había destapado como su coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República en caso de resultar electo en 2018, deja el cargo, aunque, explica que este "seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado".

El mandatario federal destacó que el ex atleta olímpico accedió a formar parte del equipo de gobierno únicamente por tratarse del proyecto de la Cuarta Transformación. Así mismo, explicó que desde un inicio él y Romo habían pactado que permanecería dos años en el cargo, mismos que el día de ayer se cumplieron, por lo que dejará el puesto para alguien más. Pero, cabe preguntarse ¿Qué tan cierto es que el ex coordinador se enfiló a la militancia política solo por tratarse de Andrés Manuel López Obrador?

La corta trayectoria política de Alfonso Romo

A pesar de las palabras que escribió el día de hoy el presidente de la república, lo cierto es que Alfonso Romo ya empezaba a figurar en el terreno de la política mexicana desde la campaña presidencial del que en 1999 era candidato a la presidencia de México, el panista Vicente Fox, puesto que apoyó y defendió arduamente la visión política del primer panista que conquistó la presidencia.

Posteriormente, durante los comicios electorales del 2006, de acuerdo a lo declarado por él, lo incitaron a participar en las campañas que buscan desprestigiar al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, no obstante se negó a aceptar tales proposiciones. Más tarde, en el 2012, Romo daría su apoyo a López Obrador en los procesos electorales de ese año.

Como dato curioso, Alfonso Romo representó a México en los Juegos Olímpicos en dos ocasiones: la primera, en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996; la segunda, en los Juegos Olímpicos de Sídney del 2000. Romo participaba en equitación, concretamente en la disciplina de salto.

Cómo recordará Andrés Manuel López Obrador a Alfonso Romo

En uno de sus tres tweets, Andrés Manuel López Obrador agradeció profundamente que Alfonso Romo haya sido uno de los primeros en sumarse a su proyecto. "Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación", fueron las palabras de agradecimiento del mandatario federal a su hoy ex coordinador.

En este mismo tenor, el ejecutivo destacó que Romo desempeño un papel sumamente importante en el primer tercio de su gobierno no debido a la posición "al cargo" que le puso, sino por las acciones que realizó durante estos primeros dos años.

"Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo", mencionó el presidente en su serie de tweets del día de hoy en relación a la salida de Alfonso Romo.