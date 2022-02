La crisis económica en México se veía venir y es culpa de AMLO: Ricardo Anaya

Leer más: Pide AMLO al TEPJF aclarar que no puede anunciar por veda electoral

Por otra parte, el excandidato presidencial criticó las declaraciones de AMLO de que en México no hay crecimiento económico, pero hay "bienestar ", a lo que respondió recordando que hay cada vez más pobres y 15 millones de desempleados, mientras los precios de las mercancías no dejan de subir.

"La otra gran mentira es el cuento de que esos países están creciendo porque se endeudaron y México no, quesque porque López Obrador es un estadista muy responsable. Con López Obrador la deuda ha aumentado 2.3 billones de pesos ", expuso el panista a partir de datos de la Secretaría de Hacienda.

Sostuvo que es falso que el presidente AMLO no sea el culpable de la crisis económica por tres razones: la caída de la economía empezó antes de la pandemia ; Estados Unidos y otros países de Latinoamérica ya se recuperan, pero México no, y pese a las afirmaciones del Ejecutivo, nuestro país ha aumentado su deuda en 2.5 billones de pesos.

"Tristemente hoy nuestra economía está estancada, estamos ya en recesión técnica. Y claro, nos quieren seguir engañando con el cuento de que el desastre económico no es culpa de López Obrador , sino de la pandemia", criticó el excandidato presidencial.

México.- El panista Ricardo Anaya culpó a AMLO de la crisis económica que sufre México , asegurando que no fue a causa de la pandemia, sino por decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el país se encuentra estancado, sin inversión y con mayor pobreza.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.