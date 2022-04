La cúpula de AMLO enfurece por videos del caso Ayotzinapa: Loret de Mola

El presidente López Obrador ha sido "tibio" en defender a Rafael Ojeda Durán, afirma Loret, y hacia García Harfuch ni siquiera ha habido tal gesto, por lo que el periodista no dudó en afirmar que "los golpes" por la polémica que suscitan los nuevos videos sobre el caso Ayotzinapa vienen desde adentro del propio gobierno de AMLO.

El periodista incluso asegura que el secretario de la Marina "no es el único" enojado con AMLO , pues lo mismo ocurre con el secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch , quien era coordinador general de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa , por lo que cada vez surgen más dudas en torno a su papel en aquellos años.

"Fuentes con acceso a Palacio Nacional me relatan que el almirante (Ojeda Durán) está realmente enojado con sus compañeros de gabinete por la divulgación de los videos que la propia Marina puso a disposición de la investigación oficial, y sentido con el presidente de la República", se lee en la columna.

Raúl Durán Periodista

