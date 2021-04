La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett: Loret de Mola

México.-El periodista Carlos Loret de Mola contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que se exhibiera el montaje del caso de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta pos supuestamente haber secuestrado a una familia en el año 2005.

Carlos Loret de Mola aseguró que la presentación del videomontaje en la conferencia matutina se trataba más de una venganza por haber hecho reportajes donde exponía a miembros de su familia como Felipa Obrador, Pío López Obrador e integrantes del Gobierno Federal como Manuel Bartlett, director de CFE, Irma Eréndira Sandoval, secretaría de la Función Pública y el comunicador Epigmenio Ibarra.

El comunicador indicó que revivir el caso Cassez-Vallarta sólo era una distracción para explicar el video donde se muestra a una enfermera fingir aplicar una vacuna contra la Covid-19 a un adulto mayor en la Ciudad de México.

Además recordó que, más de 15 años del suceso, se disculpó públicamente por el montaje de Florence Cassez e Israel Vallarta, asegurando que él también fue engañado para realizar la transmisión cuando era conductor de Primero Noticias en Televisa.

“La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente”, escribió Loret en Twitter.

Y es que después de advertirlo el día de ayer, AMLO presentó junto a Jenaro Villamil y Olga Sánchez Cordero el videomontaje en el que participó Loret de Mola el 9 de diciembre de 2005, donde se detuvo a la supuesta pareja de secuestradores en vivo durante el noticiero matutino.

Villamil expuso que el trabajo hecho por Carlos Loret de Mola, en coordinación con Televisa y la Secretaría de Seguridad Pública, se trataba de un grave delito, al difundir falsa información a través del montaje, así como al exponer a dos personas ante el supuesto de inocencia.

Responde Loret de Mola/Twitter

Por su parte, Olga Sánchez Cordero expuso las inconsistencias que se observaron en el video, y que fueron presentadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando el caso era tratado en el organismo, al cual ella pertenecía como ministra.

AMLO revive caso Cassez-Vallarta para no dar explicaciones a la sociedad: Loret de Mola

Carlos Loret de Mola aseguró que la distracción del presidente Andrés Manuel entorno al caso Florence Cassez se debe a no dar explicaciones sobre la falsa vacunación que fue reportada a través de redes sociales con un video.

El fin de semana pasado se dio a conocer un video donde una enfermera del IMSS aplica una vacuna a un paciente mayor de 60 años en la brigada de vacunación en Zacatenco, Ciudad de México.

Sin embargo la vacuna estaba vacía, y sólo se pinchó el hombro del paciente, fingiendo la vacunación por Covid-19.

Ante los cuestionamientos, AMLO aseguro que este era otra caso más de montaje, donde la oposición buscaba afectar a su gobierno, trayendo a colación, lo que él considera el peor engaño en los medios de comunicación en México: el caso Cassez-Vallarta, del que responsabiliza a Loret de Mola.