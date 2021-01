La fantástica historia de Morena y el avión con millones de vacunas Covid-19 que no existieron

Ciudad de México.- Durante la mañana del 23 de diciembre, la novela de Morena empezó a caerse a pedazos como si se tratara de recibir a héroes nacionales, ya que el canciller Marcelo Ebrard; los secretarios de Hacienda Arturo Herrara; de la Salud, Jorge Alcocer y los subsecretarios de Salud Hugo López-Gatell y de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, convirtieron en frenesí la decepción nacional ya que el avión proveniente de Bélgica no traía 1.4 millones de dosis como se había anunciado, sino solo 3 mil dosis.

Misión cumplida. Es el principio del fin de la pandemia

Había dicho Marcelo Ebrard a través de discursos oficiales, mientras que los miembros del gabinete observaban con incredulidad el tímido y obsceno lote de tres mil vacunas contra el Covid-19 para un país con 128 millones de habitantes.

Sin embargo el irrefrenable optimismo de Morena, ejecutó un escape perfecto.

Este primer lote tiene como objetivo calibrar la cadena de frío necesaria para su almacenamiento, distribución y aplicación

Explicó la cancillería de México para justificar la llegada de un penoso lote que cabría en un equipaje de mano, pero que llegó a un vuelo de un avión Boeing 767-339 de la empresa de mensajería DHL.

Y continuó la segunda mentira de Morena con:

A las 9:01 horas arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el avión que transportó desde Bélgica el cargamento de vacunas, convirtiendo a nuestro país en el primero en Latinoamérica que cuenta con los biológicos. Estarán bajo resguardo de las Fuerzas Armadas hasta su aplicación

Según narraba la versión oficial.

Sin embargo, el avión nunca salió de Bélgica. La app flightradar 24 (aplicación que rastrea en tiempo real los aviones en todo el mundo y guarda un registro histórico de cada avión y los vuelos que ha hecho) puso al descubierto el gran timo de Morena.

El avión de la empresa DHL, con matrícula N371CM (el mismo que aparece en las imágenes y videos difundidos del gobierno como el acto heroico) nunca estuvo en Bélgica. Tampoco hizo escala en Cincinnati como intentaron justificar las autoridades cuando la mentira empezó a descubrirse.

El 22 de diciembre, el día que el canciller mexicano anunció el embarque desde Bélgica, el avión en realidad se encontraba en vuelo en una ruta de Miami-Panamá-San José-Miami para llegar Cincinnati, desde donde despegaría el día 23 a las 6:05 de la mañana para llegar a la Ciudad de México a las 9:01, como se señala en la crónica oficial.

El avión de DHL no despegó desde Bélgica, en realidad, solo realiza viajes dentro del continente. Razón por la que no pudo embarcar 1.4 millones de vacunas contra el Covid-19, sino solo 3 mil dosis de las que aún no se ha identificado su origen.

Cabe señalar que hubo información que se volvió trending topic, que sugiera que el Gobierno de México se presentó ante la OMS para acceder al mecanismo de asignación de vacunas para economías emergentes; esta iniciativa ha conseguido fondeo para 2 mil millones de vacunas.

Debido a esto, México no había comprado aún las vacunas contra el Covid-19 y solo estaba aplicando las que recibió regaladas como parte de la iniciativa Covac de las Naciones Unidas. La segunda teoría es que efectivamente se trataba de las vacunas contra Covid-19 de prueba gratuitas como lo reconoció el propio canciller Marcelo Ebrard.

Ante el fracos del plan de vacunación contra el Covid-19 y además la imposibilidad del gobierno de México para cumplir con sus propias metas en población objetivo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el pasado viernes que su gobierno había negado sistemáticamente a través del propio Hugo López-Gatell apenas unas horas antes que los gobernadores y las empresas sí podrán comprar y aplicar las vacunas contra el Covid-19.

Pero ¿Qué hizo cambiar de opinión al Presidente Andrés Manuel López Obrador?

El peor día de la pandemia fue un día antes, el jueves 21 de enero se registraron las cifras más altas desde el inicio del brote de Covid-19 con hasta 22 mil 339 contagios nuevos y 1,803 muertes en las últimas horas, lo que significaba que estaban muriendo 1.2 personas por minuto y se contagiaban 15.5 mexicanos.

Andrés Manuel López Obrador puso como condición que las empresas y gobierno locales anexen a la solicitud de compra el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad, el costo y el nombre de las farmacéuticas, y a quienes le van a aplicar las dosis.

Con información del diario de España, El País que fue el prólogo de una historia fantástica sobre un avión que nunca salió de Bélgica y las vacunas contra el Covid-19 que nunca se compraron por el gobierno de México y que hasta ahora no se había revelado el presunto montaje.

