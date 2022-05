La foto de la deforestación por el Tren Maya que AMLO no quiere ver: Chumel Torres y Loret de Mola

"Ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña contra el Tren Maya, pero no vamos a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el Sureste nada más por la protección de intereses, de grupos económicos que alquilan a pseudoambientalistas o compran a pseudoambientalistas, a comunicadores, columnistas, medios de comunicación. No, ya se terminó el influyentismo", aseveró.

Tras tildar de "pseudoambientalistas" a quienes denuncian los daños ambientales, AMLO advirtió que su gobierno no permitirá que se detenga el avance del Tran Maya, pues sostiene que beneficiará al sureste del país.

"No quiere decir que estos tramos no se estén haciendo estudios técnicos y de impacto ambiental. Estamos trabajando con cada uno de los consorcios y la promovente, con Fonatur", explicó Albores.

En La Mañanera de AMLO, la titularr de Semarnat, María Luisa Albores , detalló que desde el 22 de noviembre del año pasado existe un "decreto para hcer permisos provisionales" que permite el avance del Tramo 5, aunque señaló que eso no significa que no se estén realizando estudios.

Como habían acusado los grupos de ambientalistas, este 2 de mayo de 2022 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ) reconoció que todavía no hay estudios de impacto ambiental para el Tramo 5 del Tren Maya , pero un decreto ha permitido que la obra continúe.

El presidente López Obrador no dudó en descalificar la campaña, acusando a las celebridades de obedecer a grupos de intereses creados. Sin embargo, les ofreció reunirse con él en Palacio Nacional para dialogar sobre el tema, aunque luego canceló el encuentro bajo el argumento de que no se prestaría a sus juegos.

"—Ni un solo árbol —¿Ni uno solo? —¡Ni uno solo!", escribió el youtuber al compartir la publicación, recordando la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Tren Maya no provocaría deforestación en los estados por los que pasará. Por su parte, Loret de Mola compartió la imagen junto a la leyenda: "¿Qué titulo le ponemos a la foto?".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.