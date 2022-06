"La gente está indefensa": 'Alito' Moreno propone facilitar acceso a armas para los mexicanos

La propuesta del PRI para facilitar el acceso armas no ha terminado de ser redactada, por lo que no hay una fecha para que sea presentada ante el Congreso, sin embargo, el dirigente del tricolor aseguró que se abrirán mesas de debate para discutirla con detenimiento.

" Este Estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas , es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, puedan defender su negocio, puedan defender su cuadra, puedan defender a su familia, porque los están asesinando de manera impune", dijo el líder del PRI.

'Alito' Moreno justificó la propuesta de facilitar el acceso a armas bajo el argumento de que "la gente está indefensa", pues los criminales "llegan a las casas y negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro" de armas.

" Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y las de sus hijos. Ya es hora de que los delincuentes sepan que la gente se va a defender", aseveró el líder del PRI al compartir el anuncio en su cuenta de Twitter.

En conferencia de prensa, 'Alito' Moreno adelantó que los legisladores del PRI propondrán modificar la Ley de Armas de Fuego para que las familias mexicanas puedan defender sus casas y negocios facilitando el acceso a armas de mayor calibre , pues asegura que el gobierno de AMLO no ha podido garantizar la seguridad en el país.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.