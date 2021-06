La gente nos llevará a la gubernatura de Sinaloa: Mario Zamora

Sinaloa.- A escasos días de las elecciones del 6 de junio, Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador de Sinaloa por la alianza Va por Sinaloa, conformada por los partidos PRI-PRD-PAN, dice sentirse listo para la contienda electoral, en la que asegura que el electorado demostrará sus simpatías por quien aspira a tener un mejor estado con programas de apoyo que no desaparecerán, sino que se reforzarán para un mejor beneficio.

¿Cuál es su sentir en esta recta final?

Estoy muy contento, muy entusiasmado. Ustedes lo han visto, hemos tenido una campaña como somos los sinaloenses: intensa y alegre. Y eso quedó constatado en el último video de la campaña realizado al lado de mi esposa, Wendy, por lo que el 6 de junio vamos a ganar, no hay duda.

¿Cómo es un día normal previo a las elecciones?

En términos generales, me levanto a las 05:30 y termino durmiendo entre las 02:00 o 02:30 de la mañana, y pues hay que contestar los mensajes que se acumulan en el transcurso del día, los cuales en su momento no son revisados debido a la intensidad de la campaña que conlleva a estar completamente ocupado en todo un día de actividades.

¿Cómo ha sido el apoyo de su familia?

Nosotros trabajamos todos los días. Hoy (ayer) por la mañana, por ejemplo, tuvimos que salir al sur y Wendy, mi hija, acompañó a Faustino Hernández en su cierre allá en Culiacán, y pues, Wendy, mi esposa, me viene acompañando. Al igual que Ana Mariana, y todos estamos participando en esto; por lo que estoy convencido que una de las grandes fortalezas de los sinaloenses es la familia, ya que nosotros los sinaloenses somos gente familiar, somos gente que nos queremos entre nosotros, que entendemos el núcleo y la importancia de la familia en la sangre.

¿Alcanzó el tiempo para recorrer Sinaloa?

Ha sido una gran experiencia la que he vivido, y como dice mi esposa Wendy, ojalá y hubiera otros tres meses, ya que hemos ido a lugares donde no se han presentado otros candidatos, como es el caso del poblado de Tamiapa, donde sus habitantes me dijeron que nadie los ha ido a visitar. Como ha pasado en otros lugares como Teacapán, donde lamentablemente no alcancé a ir, pero lo haré una vez que sea nombrado gobernador de Sinaloa, y lo haré varias veces.

La numeralia la trae el equipo de trabajo, pero he dado muchas vueltas al estado y hemos tenido muchas reuniones, e incluso me he quedado a dormir en casas donde me han invitado, lo cual ha sido una gran experiencia, lo cual venía haciendo desde que estaba en la Financiera, y nos sentimos muy contentos, ya que saludamos a grupos de personas, sean chicas o grandes.

¿La intensa sequía afectó su campaña?

Soy sinaloense y el clima fuerte de Sinaloa todavía no llega. El calor bueno todavía no llega, y yo siempre fui alguien que me la llevaba en la calle, pues toda mi vida he sido gente de calle, y lo digo con toda humildad, pues a mí lo que me pega es el frío, por lo que el calor lo disfruto, la paso bien, sudo mucho, y por eso les digo que nadie suda la camiseta más que yo. Y así me van a ver los próximos seis años, sudando la camiseta con la gente, trabajando a favor de los sinaloenses.

En base a lo que vivió en su campaña, ¿qué es lo que los sinaloenses quieren?

La mayoría de los sinaloenses quieren un Sinaloa activo, con energía, con ganas. Un Sinaloa con garras para defender lo que somos, un Sinaloa con capacidad de visión de siglo 21 para resolver junto con la sociedad los problemas que hoy tenemos. Por eso vamos a ganar y vamos ganar muy bien, nadie quiere un Sinaloa dormido.

La ciudadanía pide pavimento, pide servicios de salud, pide alumbrado, pero lo que más me ha llamado la atención es como me ha dicho la gente: ‘Mario, te creo; te creo porque nos hablas del corazón, no prometes, te comprometes. Estamos hartos de los políticos mentirosos, de los políticos incongruentes. Estamos cansados de los que creen que porque vienen y prometen nos van a convencer, los que creen que hay gobiernos perfectos, los que creen que hay varita mágica y todo van a solucionar. Estamos cansados de eso, por lo que queremos a alguien de carne y hueso, alguien cercano, alguien que nos hable de frente y que acepte los errores que se han cometido y que solo unidos se podrán resolver las cosas’.

¿Y cómo le ha respondido el electorado?

Están muy entusiasmados, aunque han venido cambiando obviamente la campaña, y hoy muy entusiasmada la gente. Ahorita, en cuanto me ven, me dicen ‘vamos ganar, vamos a ganar, estoy contigo’, y la verdad, lo digo con mucho respeto, el río trae creciente, se siente buen ambiente y vamos a ganar.

¿Fue agredido en su campaña?

Puedo decir que he podido recorrer todo el estado, de sur a norte, de la costa a la sierra, y nadie me ha molestado al andar en completa libertad, y lo que recibido de los lugares que he ido es cariño, lealtad, sentirme bienvenido. Sería mentir decir cualquier cosas distinta, aunque tengo conocimiento de compañeros de partido, de nuestra campaña, que han sido amenazados, hostigados y hasta golpeados, por lo que de frente le dije a Rubén (Rocha Moya) que en su nombre se están haciendo ese tipo de cosas, por lo que le pedí de favor que desautorice a quien está usando su nombre para cometer ese tipo de hechos, y por eso he hecho un llamado respetuoso a todas las autoridades para que nos den a los sinaloenses lo que merecemos: poder ir a las urnas con toda libertad, paz y tranquilidad a votar por quienes queremos.

¿Qué opinión le merecen los debates?

Participamos en cuatro encuentros, dos oficiales organizados por el Instituto Nacional Electoral, otro realizado por la Coparmex y el conversatorio del periódico EL DEBATE, los cuales fueron excelentes ejercicios para que la ciudadanía conociera a sus candidatos y nosotros aprovechamos para anunciar nuestras propuestas, y claro que ganamos cada uno de ellos, por lo que no dudábamos en que nos invitaran a más eventos de ese tipo, en los que la única beneficiada era la gente, quien precisamente los pedía para conocer más a quienes aspiran a la gubernatura.

¿Qué le dejan esos encuentros?

Nos dejan una gran satisfacción, un gran gusto de haber participado en ellos, de haber sido parte de que la gente pueda contar con más información para tener mayores elementos para decidir a Mario Zamora gobernador en las elecciones del 6 de junio. Que sabemos que la gente tomará su credencial de elector y saldrá a votar.

¿Qué opina de las declinaciones que se han dado al calor de las campañas electorales?

Es importante revisar cada caso, porque cada caso tiene su particularidad, ya que desde el principio invité con toda humildad a una convocatoria abierta a todo sinaloense de bien, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, a sumarse a todos que quieren un Sinaloa mejor, que Sinaloa avance, que cada día haya mejores resultados y que la gente cada día viva más contenta y feliz, y pues se han venido sumando muchísimas personas: diputados federales que llegaron con el movimiento de Morena, diputados locales, candidatos a diputados locales, e inclusive fundadores de otros partidos políticos, por lo que no es novedad que muchísima gente se una día con día, por lo que reconozco a Yolanda (Cabrera), la candidata de Redes Sociales Progresistas, que junto con Gloria (González), del Partido del Trabajo, son muestra de la mujer sinaloense, que no esperan que nadie les diga nada y ellas dicen lo que piensan y sienten, y Yolanda dijo ‘creo que el voto útil debe ser para Mario Zamora’, y Gloria me habló un día en la mañana para decirme que haría una conferencia para dar a conocer que lo apoyaba (voto en favor de Zamora) porque las cuentas no le daban.

¿Después del 6 de junio, qué sigue para Mario Zamora?

Yo espero esa noche festejar, agradecerle a Dios. Creo, respeto las creencias de cada quien, yo creo en Dios, soy un hombre de fe, le voy agradecer a Dios y le voy agradecer a toda la gente que nos ha ayudado en todo este proceso, a todo aquel que nos va a dar esta responsabilidad, pues nos van a dar su confianza, y a partir de ese día voy a empezar a prepararme para poder hacer un buen gobierno.

¿Qué hará el primer día de gobierno?

Tengo pensado el primer día, de ser posible, llevar al Congreso la iniciativa de la Financiera estatal, que ha generado expectativas por créditos baratos.

¿Es su gran plan de vida, el llegar a ser gobernador de Sinaloa?

Hay gente que me ha preguntado que si mi sueño era ser gobernador, y yo les digo que no, pues mi verdadero sueño era ser parte del sueño de la gente, de ese gobierno amigo que le ayuda a la gente a realizar sus sueños, de sacarla adelante ante los problemas que ha tenido desde otros gobiernos.

¿Cuál es su mensaje para los jóvenes electores?

Tengo muy claro que en este siglo 21, en este proceso de evolución, todos los que aspiramos a un puesto público tenemos que entender que lo que somos es ser empleados de la gente, por lo que la gente está contratando un empleado, y yo les doy mi palabra de sinaloense que en seis años van a decir “¡qué bueno, qué bueno que voté por Mario Zamora, los candidatos de la alianza!”. Porque tú que me escuchas, que me lees, que me ves; tú, en seis años, en tu colonia, en tu comunidad rural, en tu casa, en tu bolsillo y en tu corazón, vas a estar mucho mejor, porque va a haber un gobierno amigo, un gobierno cercano, un gobierno honesto y transparente, que va ayudar a que se den las condiciones para que tú, que quieres salir adelante, lo puedas hacer.

