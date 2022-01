"La gente se cansa... ", Víctor Trujillo enlista a funcionarios corruptos del gobierno de AMLO

México.- Este martes, el actor Víctor Trujillo se fue en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando la impunidad con la que cubre a sus aliados políticos y funcionarios de su gabinete.

Lo anterior, tras que el presidente López Obrador refrendara su apoyo a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, acusada de haberle descontando parte de su salario a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, cuando fue presidenta municipal, recursos que serían destinados para financiar a Morena.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el actor que le da vida al payaso Brozo recopiló los nombres de algunos políticos, servidores públicos y hasta familiares del actual titular del Poder Ejecutivo Federal que han sido señalados por actor de corrupción.

Entre ellos, Trujillo mencionó a Delfina Gómez, el senador Félix Salgado Macedonio; la ex directora del Metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet Díaz.

El año pasado en pleno proceso electoral intermedio, salieron a la luz diversas denuncias de abuso sexual contra Salgado Macedonio. En tanto, investigaciones privadas, revelaron el gran patrimonio que ha aglomerado Barttlet Díaz a lo largo de su camino en la política mexicana. Asimismo, Florencia Serranía estuvo mucho tiempo en la mira por no dar declaración alguna por el colapso de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021, accidente en el que perecieron más de 20 personas.

Víctor Trujillo explota contra AMLO por casos de corrupción en su gabinete/Fuente: Twitter @V_TrujilloM

Además, Víctor Trujillo hizo alusión a los casos de Pío y Martín López Obrador, hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fueron grabados en vídeos recibiendo dinero de parte del ex titular de Protección Civil, David León; montos que se presume fueron designados para financiar las campañas del partido guinda. También mencionó a Felipa López Obrador, prima-hermana del mandatario federal, a cuya empresa le fueron otorgados contratos de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunado a ello, el crítico de la Cuarta Transformación hizo referencia al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusado de abuso de autoridad y violación a los derechos humanos en detenciones perpetuadas en su gobierno; y a Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual.

Por último, Trujillo aludió a Ovidio Guzmán, hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, quien en 2019 fue liberado tras el operativo fallido de las Fuerzas Armadas en Culiacán, Sinaloa, que dejó a varias personas muertas.

"No te preocupes, Delfina. No te preocupes, Salmerón. No te preocupes, Félix. No te preocupes, Cuitláhuac. No te preocupes, Florencia. No te preocupes, Manuel. No se preocupen Pío, Martín y Felipa. No te preocupes, Ovidio. “La gente se cansa de tanta pinche transa", escribió.