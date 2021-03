“La gente tiene la última palabra”, dice Ernesto Gándara respecto a sus aspiraciones

Sonora.- La máxima de que los “los hechos hablan por sí solos” es la que aplica Ernesto Gándara Camou en sus aspiraciones por la gubernatura de Sonora, al afirmar que por encima de lo que él pueda decir de sí mismo, serán los sonorenses quienes tendrán la última palabra el próximo 6 de junio.

No obstante, el candidato del PRI, PAN y PRD dice en entrevista para debate.com.mx que ahí está su trayectoria como exalcalde y exsenador de la república.

Incluso añade que en la entidad la gente lo conoce muy bien, saben cómo vive, dónde vive, con quién vive, qué familia tiene, qué ha hecho y qué no, por lo que insiste que en su momento los ciudadanos habrán de hacer sus valoraciones para tomar la mejor decisión.

“Desde luego, me sometería siempre a la democracia, creo en la democracia, creo que la gente tiene la última palabra y, desde luego, respeto en lo personal a cada quien que pueda participar, inclusive los que son mis contendientes”, añadió.

De sus contendientes en la búsqueda por la gubernatura, se dijo respetuoso de Alfonso Durazo y Ricardo Bours, de quien dijo tener un aprecio personal.

“Creo que pueden y deben de ser campañas de altura, les deseo lo mejor, espero que hagan las mejores propuestas, que sean muy buenos candidatos. Espero yo también, si las cosas se dan, poner mi mejor esfuerzo y no caer en una campaña de descalificación, de golpeteos, de campañas negras, en eso no he estado nunca de acuerdo”, mencionó el Borrego Gándara.