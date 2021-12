La historia dirá si hicimos bien en liberar a Ovidio: AMLO reconoce que "Culiacanazo" estuvo mal ejecutado

"Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos pues es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio", resaltó.

Respecto a la recompensa millonaria que el gobierno de Estados Unidos ofrece por los hijos de "El Chapo", AMLO aseguró que no permitirá una intervención de las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

" Un operativo que no se ejecuta bien , que se lleva a cabo a las 3 de la tarde con muy poco personal, sin apoyar a los que fueron a la detención. Entonces viene una reacción muy fuerte de la delincuencia, detienen a civiles, detienen a militares, agreden, hay atentados a unidades habitacionales de las fuerzas armadas, se atrincheran con armas de alto calibre", relató.

En la Mañanera del 16 de diciembre de 2021, AMLO expuso las diversas fallas en el operativo para capturar a Ovidio, como el hecho de realizarlo a las 3 de la tarde con pocos elementos, que no tuvieron la capacidad para contener la reacción del crimen organizado.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.