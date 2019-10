La ilegalidad de las drogas dan poder a los narcos: Chomsky

Ciudad de México.- En la Feria Internacional del Libro del Zócalo, Noam Chomsky señaló que si el consumo de drogas no fuera ilegal "los narcos no tendrían el poder que tienen".

Una realidad que ya ha sido debatida desde hace décadas. El hecho de ser un mercado que no tributa ante el Esado y no es regulado, genera ingresos económicos que continúan operando en las sombras, al igual que sus clientes.

El lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense planteó que hace unos cuatro años se debatió en todo el continente la descriminalización de las drogas, a lo que Estados Unidos y Canadá se opusieron rotundamente.

Esto causó daños irreversibles no sólo en Estados Unidos, sino en los países donde se producen las drogas señaló Chomsky, tal es el caso de Colombia y México.

El politólogo Noam Chomsky también indicó que "México, que siendo productor y exportador (de drogas) hacia Estados Unidos, se está cayendo en pedazos debido a la violencia que genera la criminalización de las drogas".

Chomsky no ha sido el único analista que ha dicho que una política como la planteada por Felipe Calderón, la llamada "guerra contra el narco", es solamente mantener viva una lucha contra la propia ciudadanía donde miles de personas no solo son asesinadas sino también encarceladas, y las ciudades se convierten en zonas de guerra.

Dijo Chomsky, y aseguró que esas guerras entre cárteles y hechos violentos similares no sucederían de no existir un alto consumo de drogas ilegales en Estados Unidos.

Esas mismas batallas, esos mismos eventos violentos, no sucederían si no fuera porque en Estados Unidos hay un enorme consumo de drogas que permanecen siendo ilegales. Si no existiera la ilegalidad o la cantidad de consumo, los narcos no tendrían el poder que tienen