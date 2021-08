La labor de abrir paso a medios de comunicación con el narco en México

México.- Un fixer es una persona que sirve de enlace entre productores, directores, escritores o periodistas —en su mayoría extranjeros— con miembros de grupos del crimen organizado.

Es un periodista conectado con jefes de cárteles, sicarios, narcomenudistas, cocineros de droga, agentes federales, miembros del ejército y policías. Su labor es abrirles paso a reporteros o documentalistas de todo el mundo, para que realicen su trabajo en los lugares más violentos donde opera la delincuencia organizada en México de manera segura, pues este país es considerado el más peligroso para periodistas en el mundo, explicó Miguel Ángel Vega, escritor, periodista de Ríodoce, director de cine y fixer.

“Ellos me contactan a mí para que abra esos accesos de manera segura y que nadie resulte lastimado”, contó en entrevista con Debate. Originario de Culiacán, Sinaloa, Miguel Ángel Vega comenzó su carrera periodística en un periódico local de esta ciudad. Posteriormente se mudó a Los Ángeles, California, para sus estudios de cine y al regresar a México es contactado por periodistas de esa ciudad estadounidense para grabar en Culiacán un documental sobre narcocultura.

Luego de esa experiencia, empezó a correrse la voz entre sus colegas periodistas extranjeros, comenzando así su carrera como fixer, detalló. De esta manera, Vega recopiló todas sus experiencias obtenidas en el libro El fixer. “Un fixer al final del día es un productor local con la diferencia de que este es también un mercenario que se tiene que meter hasta el tuétano de organizaciones delictivas para conseguir los accesos que un productor desee cubrir, puede ser tráfico de drogas, tráfico de migrantes, tráfico de blancas, de armas, secuestro, todo lo que implique peligro”, afirmó Vega.

El primer contacto

Sinaloa, Michoacán, Tijuana, Mexicali, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tapachula, Ciudad de México, Tuxtla, Guadalajara son algunos de los lugares en los que Vega ha podido dar acceso a estos extranjeros para sus investigaciones con el crimen organizado. Una labor que comenzó por la necesidad de generar recursos para producir sus propias películas, pues esa es realmente su mayor motivación, contó.

Para ser fixer, el primer contacto con miembros de organizaciones criminales se da a través de amigos y conocidos que, a su vez conocen o pueden acceder a ellos. Una vez hecho este contacto con algún miembro o miembros de la organización, esta persona o personas piden permiso a quien esté a cargo de su organización de ese territorio.

“Esta persona pide hablar conmigo y yo de primera mano, yo le explicó, le digo: estamos trabajando un tema sobre narcotráfico, queremos saber cómo se transporta la droga de Sinaloa a Estados Unidos, por ejemplo”, contó el cineasta. Sin embargo, el primer obstáculo que como fixer puede encontrar es que, de primera instancia, al buscar estas entrevistas, los miembros de estas organizaciones, llegan a dudar de que realmente son periodistas y llegan a pensar que son miembros encubiertos de la DEA, del FBI, de la CIA y que su objetivo es arrestarlos u ofrecerlos al Gobierno.

“Una vez que se aclara ese punto a través de videos, de notas periodísticas o de información en Google, a partir de ese momento ya se despeja un poco la desconfianza”, explicó. El siguiente paso es que este coordinador o encargado de ese territorio, pide permiso a su jefe, y una vez que este da su “bendición”, es decir, que acepta colaborar con los periodistas, entonces Vega avisa a los interesados, se comienza a armar el plan de trabajo, se establecen fechas y se lleva a cabo, detalló.

En el ojo del huracán

Una vez que se tiene acceso al interior de estos grupos delictivos, entonces se comienza con la grabación de entrevistas y además de otros aspectos, ya sea grabar cómo esconden la droga en una avioneta, en un vehículo o tráiler, por ejemplo.

“Obviamente siempre ese temor, porque una vez que estás con ellos ya estás en el ojo del huracán, cualquier cosa puede pasar, estamos hablando de organizaciones criminales que no únicamente son cazados por el Gobierno, también pueden estar en conflicto con otros grupos armados y en cualquier momento puede ocurrir que lleguen y te ataquen a balazos, que es algo que realmente me ha ocurrido”, sostuvo el periodista.

De ahí, que este libro El fixer no sea un texto de ficción, aclaró su autor, sino por el contrario es un trabajo autobiográfico donde narra y explica a fondo cómo consigue estos permisos y cómo se va gestando toda la realidad. La figura de un fixer es poco conocida en México, mientras que en universidades de periodismo de Estados Unidos y Europa se menciona al fixer como una figura central para lograr ciertas investigaciones, en este país nadie sabe de ellos, expuso.

Una carrera corta

Miguel Ángel Vega contó en esta entrevista para Debate que ingresar a una organización criminal es algo complicado y lo máximo que como fixer ha logrado hacer es entablar contacto con los mandos medios, ya que las cabezas o líderes no dan acceso. “Nunca me tocó ver a mí a un capo como el Chapo, al Chapo lo miré hasta que cubrí su juicio en Brooklyn, nunca he visto al Mayo, nunca he visto a ninguno de los líderes del Cártel de Sinaloa, es muy complicado, hay muchos filtros”. Además de que la desconfianza es mucha y también la dificultad de que un día puede lograr el contacto a través de un número telefónico y al poco tiempo es cambiado y que, al día de hoy, varios de esos miembros de mandos medios con los que alguna vez pudo contactar, están muertos o en la cárcel, dijo.

“Es una carrera muy corta, es complicado que te permitan llegar a un nivel alto, siempre está esa duda, porque aunque se desvanezca nunca desaparece”, explicó Vega. Un antecedente de estas dudas, fue lo que pasó cuando el Chapo fue detenido, justo luego de su encuentro con Kate del Castillo y Sean Penn, situación que como fixer le complicó aún más el acceso a estos grupos, contó.

¿Problema de salud o seguridad?

Esta desconfianza por parte de los miembros de estas organizaciones criminales es uno de los patrones más frecuentes y comunes en todos ellos, aun cuando el fixer hace el compromiso de cuidar sus identidades; cubriéndoles el rostro, cambiándoles la voz, no revelando su nombre o el sitio donde se realizó la entrevista, contó. Otra tendencia que ha logrado observar a lo largo de sus años como fixer es que los sicarios cada vez son más jóvenes, de hasta 17 años, mencionó.

“Eso me hace pensar que hay una mayor desintegración familiar o es que quizás el poder del narcotráfico cada vez es más fuerte para convocar más y más a jóvenes”. En los ojos de Vega, el narcotráfico pareciera que no tendrá fin, por lo que su conclusión es que un problema de salud pública ha sido combatido como uno de seguridad pública.

Por lo que, en opinión del periodista, mientras el Gobierno de Estados Unidos siga tratando esta problemática como un problema de seguridad, será una guerra perdida. Si bien no para erradicar del todo el problema del narcotráfico, sí para disminuirlo y poder controlarlo un poco más, agregó.

Prensa nacional amarillista

De acuerdo con Miguel Ángel Vega, estos grupos delincuenciales aceptan las entrevistas o el acercamiento, pues usan a los medios de comunicación para enviar mensajes al Gobierno o los grupos rivales, así como por una cuestión de ego.

“Quieren mostrar su poderío, pero también es una forma de expresarse, de mandar un mensaje a sus familiares, de contar su historia personal de vida, del porqué terminaron como terminaron, de dejar como un testimonio de lo que son, porque nadie sabe quiénes son, solamente ellos saben quiénes son y cuando lo ven en televisión, cuando lo ven publicado es como un testimonio para ellos mismos y para sus familias”.

Mostrar por qué tienen ese cargo, ya sea desde mulas, sicarios, punteros, cocineros. Por lo general, explicó que los grupos siempre elegirán primero a medios internacionales y que tengan una alta audiencia como National Geographic o Discovery Channel con el fin de expresarse, enviar mensajes o para manifestar su ego, reiteró.

En palabras de Vega, no solo la prensa extranjera es a la que aceptan, puede ser el caso de que un medio nacional pueda acceder, pero estos miembros regularmente les tienen mucho recelo a los nacionales, pues consideran que la prensa nacional tiende a ser más amarillista y tratan de evitarla, no le tienen confianza. Aunque hay excepciones, como el caso del periodista asesinado en Culiacán, Javier Valdez, que pudo entrevistar a Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, exlíder del Cártel de Sinaloa y quien eligió a Valdez para dar su mensaje, contó.

Como cualquier ciudadano

Vega explicó que la prensa extranjera regularmente busca ver personas armadas, cocinas de droga, campos de amapola, marihuana, así como la manera de transportar la droga. Mientras que los narcos siempre piden como una prioridad que se les cuide su identidad y no revelar sus nombres o apodos. Otro punto que describe en este libro, es que, a sorpresa de muchos, estos personajes del crimen organizado llegan a ser personas amables y hasta simpáticos para con la prensa.

“No son el arquetipo que tienes en tu cabeza”, dijo. Aunque existen otros que sí son violentos, en su experiencia. “Lo que más me ha sorprendido es el rasgo de humanidad que queda en muchos de estos personajes que están involucrados en crimen organizado, son personajes que tú los ves en la calle y parecen un tipo normal, pero hay un pasado detrás de todos ellos”. De ahí a que explicara que no se ven ni son como los pintan, son personas que visten o actúan como cualquier ciudadano.

Nombre: Miguel Ángel Vega

Profesión: Periodista, guionista, director de cine y fixer.

Trayectoria: Desde 2010 investiga para el semanario Ríodoce temas relacionados con narcotráfico y seguridad. Como fixer colabora para medios y plataformas internacionales entre los que se encuentran NatGeo, Netflix, Vice, HBO, Discovery, Sky News, ABC, Channel 4, TF1, E&A, entre otros medios de comunicación. El fixer es su primer libro, una obra que va de lo anecdótico al testimonio duro e implacable de un periodista que se introdujo hasta las entrañas del Cártel de Sinaloa en su afán por ser contratado como fixer o productor local. En 2002 escribió y dirigió su primera película, El robo. Lo siguieron Cáliz (2008) y la serie de televisión Nacido en Culiacán (2011).

El Dato

No ficción

El fixer no es un libro de ficción, sino el testimonio del reportero Miguel Ángel Vega.

El autor comparte anécdotas de cómo es contactar a periodistas internacionales con el mundo de las drogas en México y Sinaloa. El texto es de editorial Aguilar.