La ley es gacha: afirma "EL Bronco" sobre reelección

México.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se pronunció a favor de la reelección del Presidente de la República y los gobernadores del país, y que se les permita hacer campaña con recursos públicos, como en Estados Unidos donde Barak Obama obtuvo su reelección viajando en el avión presidencial.

"El Bronco" afirmó ante diputados locales y líderes del sector privado, congregados en el Club Industrial, que si no se acepta que haya ese tipo de cambios en la legislación mexicana, México continuará siendo un país tercermundista en el terreno de la política.

El mandatario estatal afirmó que la ley “es gacha”, porque a él, al presidente de la República y a los diputados federales no les permite reelegirse, pero sí a los diputados locales y los alcaldes.

“Claro que yo quiero ser presidente, pero la ley es gacha no me permite hablar –para hacer campaña- Por ello, dijo, mientras no haya esos cambios “seguiremos siendo los ratones de la política, porque no nos atrevemos a decir las cosas con claridad”.

Al final en entrevista pidió a los reporteros que ya no llamen a su casa de Galeana "Palacio Rosa", porque ahí se le conoce como "Los Pinos", así que si no se le hace llegar a la Presidencia, como quiera estará en "Los Pinos", su casa de Pablillo.

Comentó lo anterior cuando se le cuestionó si no representa conflicto de intereses que una de las empresas que construye su residencia, sea proveedora del municipio de García Gagsa SA de C.V, donde fue alcalde y actualmente es gobernada por el independiente César Valdés y otra firma que participa en el proyecto, Construirsa, fue propiedad del actual secretario de Infraestructura, Humberto Torres, a lo que El Bronco señaló que es porque le fían, y además, ni modo que contratara a un constructor de Marte o del Distrito Federal.

"El Bronco" señaló asimismo que analizar pagar para que se abra la señal de los partidos de futbol por el campeonato de la Primera División entre Tigres y Rayados (ida y vuelta), con una “polla” entre empresarios y servidores públicos, y ahorros que ha obtenido su administración.

Sin embargo, expuso, sabe que de hacerlo va a ser criticado, porque van a decir que pretende quedar bien con los aficionados de ambos equipos, para que le otorguen su firma a fin de obtener su registro como candidato presidencial.

No obstante expresó que a pesar de las críticas tal vez lo haga, dependiendo del costo, porque finalmente la ciudadanía “se lo merece”.

Exhortó a los seguidores de ambos equipos a que disfruten en paz ambos partidos a realizarse jueves y domingo. Afirmó que todo aquél que pretenda causar desmanes “va a ser detenido antes de que los cometa”.

Expuso que para evitar violencia entre las barras de ambos juegos se dispone de una fuerza policiaca de alrededor de tres mil elementos, pero no se puede dejar sin vigilancia al resto de la población.

