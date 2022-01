¡La libró! INE declara infundado procedimiento contra Margarita Zavala

México.- Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló declarar como infundado el procedimiento administrativo contra la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, por propaganda de un millón 952 mil pesos durante la campaña presidencial en la que participó como candidata independiente.

La resolución a la que llegó la autoridad electoral se dio tras tres años de investigación de parte del órgano electoral, la cual concluyó que los contratos suscritos con Ingenia Group Desarrollo S.A.P.I y Reacción Efectiva A.C. como intermediarios para propaganda mediante Facebook, sí fueron debidamente reportados en su momento.

En la sesión de este miércoles del Consejo General del INE, la mayoría de los consejeros electorales estuvieron de acuerdo en desechar el procedimiento administrativo contra la ex primera dama de México.

El proyecto sobre el caso de Zavala explicó que el procedimiento se dio por una diferencia entre el pago acordado y lo que realmente se cobró. No obstante, pudieron comprobar que los 64 mil pesos de diferencia, los cuales representaron el 3.3% del monto total del contrato, se debieron a un ajuste en el precio del dólar.

Ante ello, señaló que no hubo un incumplimiento de pago, es decir, no se presentó una trasgresión al reporte de gastos de campaña, así como tampoco se dio una aportación indebida de un particular a la campaña de la panista.

Tanto la consejera Carla Humphrey Jordan como los consejeros Martín Faz y José Roberto Ruíz votaron en contra del proyecto. Humphrey consideró que sí existió una aportación de parte de un ente prohibido.

En tanto, Ruiz expuso que Margarita Zavala ni siquiera presentó un deslinde del caso, así como tampoco demostró interés alguno por asegurar que no hubo irregularidades en su campaña como candidata independiente a la Presidencia de la República.

“La respuesta que dio la persona moral que se encargó de producir y colocar los promocionales en Facebook habló de un error y para mí, esta situación no fue suficiente, en todo caso tendría que haber asumido este error sin llevar a la consecuencia extrema de estarle aportando porque en eso se traduce este caso concreto, esta intermediaria con sus propias ganancias hizo que tuviera una exposición la entonces candidata independiente con el costo mismo y os recursos mismos que le hubieran correspondiendo de ganancia”, explicó el funcionario.

No obstante, 8 consejeros decidieron apoyar el proyecto a través del que se libra a la ahora diputada federal por el PAN, aunque esta resolución puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).