"La lucha contra los gasolinazos fue su promesa de campaña y no la cumplió"; Loret sobre AMLO

México.- El periodista Carlos Loret de Mola se fue contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el aumento al precio de la gasolina que ha registrado México en los últimos 3 años, perjudicando a la economía de las familias en México.

Mediante una serie de videos en el capítulo 76 de Loret en Latinus, el conductor de W Radio recordó las reiteradas veces que el ahora titular del Poder Ejecutivo Federal criticó los gasolinazos que se presentaron tras la aprobación de la reforma energética del entonces presidente priista Enrique Peña Nieto en 2013.

"Le vamos a mostrar unos videos. Tome en cuenta que, ahorita, a la mitad del sexenio de López Obrador el precio de la gasolina magna es de 22 pesos por litro", señaló Loret de Mola previo a reproducir las grabaciones donde se muestra al actual mandatario federal acudiendo a las gasolineras a criticar el alza en los precios de los energéticos.

Leer más: Asegura AMLO que la ultraderecha española promovió posicionamiento del Parlamento Europeo

En el video grabado en 2016, se ve al ahora presidente López Obrador en una gasolinera de Petróleos Mexicanos (Pemex) señalando que hubo otro gasolinazo, remarcando que de 10.80 el litro, pasó a 13.40 pesos el litro del hidrocarburo.

En tanto, el comunicador exhibió otro video, grabado con un mes de diferencia al anterior, donde Andrés Manuel López Obrador reprocha que, en tan solo un mes, el litro de gasolina aumentó 50 centavos.

"En nuestro país, la más barata 16 pesos. Eso demuestra cómo engañan con la corrupción los gobernantes de nuestro país", fueron las palabras que dijo el también exgobernador del estado de Tabasco en 2017 cuando comenzaba su campaña para la Presidencia de la República en 2018.

En este sentido, tomando las palabras dichas por el ahora jefe de Estado mexicano, Carlos Loret de Mola señaló que los argumentos que los gobiernos del pasado ponían para el aumento de las gasolinas y que la oposición criticaba en su momento, ahora son utilizados por el gobierno de la Cuarta Transformación para justificar el incremento en el hidrocarburo.

"Hace poco hasta se enojó Peña Nieto, porque quería que hasta le aplaudiéramos por el aumento en el precio de las gasolinas, con el pretexto y la mentira de que aumentaba el precio de la gasolina en México porque así estaba el precio en lo internacional", reprochó en el video de 2017 López Obrador.

Para compararlo, Loret de Mola colocó un video reciente donde el presidente López Obrador señala que el precio del combustible en la república mexicana se ha incrementado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, es decir, usando argumentos similares a los que se utilizaron en sexenios pasados.

"López Obrador siempre ha tenido la fantasía de controlar los precios de la gasolina, durante años alimentó la idea de que el gobierno bajar esos precios a su gusto y convirtió la lucha contra el gasolinazo en una promesa central de sus campañas presidenciales", apuntó el periodista de Latinus.

Leer más: ¿Fin de la 4T? Diputados analizarán posible JUICIO político contra AMLO

No obstante, dejó en claro que el precio de la gasolina no es algo que pueda controlar el presidente de un país, ya que el costo del crudo depende de muchos factores a nivel internacional, aunque no por ello dejó pasar la oportunidad para recordar que el ahora mandatario federal sí prometió bajar el precio de esta, pese a que en la actualidad asegure que lo que prometió fue no aumentarla.