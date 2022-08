La lucha por el poder y la violencia política contra mujeres en México

Sinaloa.- Candidatas, aspirantes, funcionarias y representantes populares han sido violentadas con base en estereotipos de género por su cuerpo, forma de vestir, han recibido comentarios machistas, bloqueos en su trabajo y han sido agredidas de forma desproporcionada en relación a sus colegas hombres solo por el hecho de ser mujeres. Los agresores buscan menoscabar sus derechos político-electorales o el ejercicio de su cargo público, de acuerdo con el INE.

Denuncias y registros

La lucha por el poder es competitiva e intestina. Y a pesar de que se cuenta con la legislación federal y local en materia de violencia política contra las mujeres desde 2020, aún hay importantes retos en la materia, pues apenas se están presentando denuncias que sientan precedentes, explicó Rosabel Salazar, experta en materia electoral. De hecho, Salazar recomienda que las denuncias y quejas se interpongan por las dos vías: en los Tribunales Electorales y en las oficinas del INEo Institutos Electorales locales.

En el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género contra Mujeres aparecen 263 agresores (as), de los cuales, 236 han sido sancionados, la mayoría en Oaxaca, Veracruz y Tabasco. En el listado del INE, se expone que los principales agresores (as) han sido presidentes (as) municipales. En Sinaloa aún no hay registros, de acuerdo con el último corte de ayer; esta entidad también debe llevar un registro público.

Vacío digital

Cuando la violencia se traslada al ámbito digital es aún más difícil obtener justicia, puesto que los agresores se esconden detrás de una pantalla o de usuarios falsos, expresó la morenista Merary Villegas, diputada federal reelecta, quien ya ha sufrido este tipo de expresiones.

Salazar, quien ha sido vocal ejecutiva y distrital del INE, subraya que la materia electoral no se ha normado en lo digital, sino que los tribunales han ido revisando casos en concreto. Por ejemplo, recordó que está la denuncia presentada por la diputada federal de Sinaloa Paloma Sánchez en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política de género que se revisará en el TEPJF.

Gobernadora vs. diputadas

Sansores expresó en su programa digital que tiene pruebas de que hay fotos íntimas de legisladoras que le enviaron al líder del PRI, Alejandro Moreno. Esto ha desatado una ola de memes y comentarios de desprestigio en contra de las políticas priistas. Después de la denuncia, Sansores borró el programa, sin embargo, lo publicado en otros medios de comunicación no puede borrarse porque impera la libertad de expresión.

La diputada federal Merary Villegas acusa que el PRI ha manipulado la información en torno a este asunto, desviando la atención de la investigación contra Alejandro Moreno. Reafirmó que desde la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados se ha apoyado a las legisladoras en otros casos sin importar el partido político.

Más candados

Entre nuevos hallazgos que podrían constituirse como violencia política se encuentra la sustitución familiar, por ejemplo, cuando el político en el poder sabe que en una candidatura toca mujer por el principio de paridad, pero él decide quién va, que puede ser su novia, hija, esposa, argumentó Diva Gastélum, exsenadora del PRI y parte del colectivo nacional 50+1 a favor de la igualdad.

Lamenta que aunque se han conquistado más espacios, las mujeres aún no estén en la parte medular de las decisiones públicas. Declaró que en el presupuesto federal pasado, a pesar de las peticiones, no pudieron reasignarse recursos para refugios de mujeres violentadas.

Sinaloenses acusados

La violencia política de género debe denunciarse y no puede ser perseguida de oficio, subraya Rosabel Salazar.

Debido a esto, algunas acciones que podrían considerarse agresiones en la esfera pública no quedan registradas formalmente.

Un ejemplo son los dichos de el exalcalde de Culiacán en contra de la secretaria de Educación Pública, Graciela Domínguez, sobre su vida personal. Jesús Estrada dijo en varias ocasiones que Domínguez sostenía una relación sentimental con el diputado Feliciano Castro. La secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra, dijo que estas expresiones eran violencia política en razón de género, pero no se denunció.

En 2020, el alcalde de Mazatlán fue acusado por violencia política de género, pero el Tribunal Estatal Electoral no encontró elementos.

Organismos han señalado que Luis Guillermo Benítez podría ser denunciado de nuevo por violencia política de género al remover de la presidencia del DIF municipal a su expareja.

"Yo misma he sufrido violencia digital. No había elementos, es muy complicado para interponer una denuncia”: merary Villegas, Diputada federal de Morena

La integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados consideró que aún existen vacíos legales que habrá que acotar, sobre todo en el plano de la violencia digital contra mujeres políticas. Merary Villegas comentó que ella misma ha sido blanco de violencia política de género en el ciberespacio. En su caso, decidió no denunciarlo, pues no había elementos para dar con un agresor o agresores en particular. Ve aún muy complicado dar con este tipo de violentadores, puesto que se esconden detrás de una pantalla o de usuarios ficticios.

Líder del PRI revictimiza a diputadas

La morenista ve difícil que avance la denuncia de priistas en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tras haber declarado que existían fotos íntimas de diputadas priistas en la computadora del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Precisó que Sansores jamás mencionó los nombres “ni las calumnió, ni desacreditó, ni responsabilizó”, aunque aceptó que “le faltó perspectiva de género”.

Opina que Alito Moreno es quien ha desviado la atención sobre la investigación en contra de él y ha difundido más el tema de las fotos, revictimizando a las diputadas en este caso. Lamentó la violencia desatada en contra de las legisladoras priistas en redes.

"La finalidad es empoderar a las mujeres que, de otra manera, sus caminos se vieran truncados a veces por otras mujeres u hombres”: Hada rosabel Salazar , vocal ejecutivo distrital del INE

Existe un marco jurídico para inhibir la violencia política de género. Sin embargo, se requiere un cambio cultural para convivir de forma civilizada y pacífica, señala la experta en materia electoral, la Dra. Rosabel Salazar.

Salazar Burgos explicó que, en general, las mujeres en el ámbito político están denunciando a través de los Tribunales Electorales, ya sean estatales o el federal, donde se han llevado juicios para la protección de sus derechos políticos con el fin de restituirlos; sin embargo, este órgano no impone sanciones.

Pendientes

Subrayó que también se puede interponer una queja a través del INE o en los Institutos Electorales locales o Juntas Distritales, donde es posible sancionar de forma administrativa este tipo de violencia y garantizarles la seguridad a las mujeres afectadas. El instituto puede dictar incluso medidas cautelares y de protección y notificar, de ser necesario, a la autoridad judicial.

Añadió que como pendiente está lograr un registro de personas agresoras a nivel local y federal que permita vincular las quejas del INE con las de los órganos locales y las denuncias de Tribunales Electorales y Judiciales, ya que esto podría impedir de mejor forma que violentadores participen en procesos electorales. En el proceso pasado, los candidatos declararon que no cometieron violencia familiar, sexual o incumplido con obligaciones alimentarias, pero aún no está legislado en lo local.

"Somos una paridad numérica, no somos palitos y bolitas para que traten de completar un número; el poder y la toma de decisiones no los tenemos”: Diva Hadamira Gastélum, exsenadora del PRI

Gastélum ha sido senadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, expresó que los avances en leyes de paridad y contra la violencia no son suficientes para combatir las agresiones en contra de las mujeres dentro y fuera de la política. “La gran molestia es que no quieren compartir el poder, como si el poder fuera en masculino, también el poder es de las mujeres”, dijo.

Violencia digital y agravantes

En el plano digital, señaló que han detectado más de 200 memes violentando la imagen de diputadas federales del PRI, después de las declaraciones de la gobernadora de Campeche contra el líder del PRI y supuestas imágenes íntimas de las legisladoras.

Opina que debería legislarse la violencia política con un agravante cuando es extrema de mujeres contra mujeres, puesto que varones en el poder les piden a sus colegas políticas que golpeen a otras mujeres en este ámbito.

Expresó que hoy hay 251 diputadas federales y una legislatura de la paridad, también son más gobernadoras gracias a la lucha de muchas mujeres; sin embargo, expone que faltan resultados, y las decisiones políticas siguen siendo manejadas por los hombres.

Te recomendamos leer:

“Me rehúso a aceptar ser un número, que no se nos respete y dé nuestro lugar; hay gabinetes paritarios ¿en qué ha beneficiado a las mujeres? Esas que no tienen voz como la doctora asesinada en Chihuahua”, expresó.

Las claves

Mujeres políticas.

La violencia se dirige a una mujer que tiene un cargo o aspira, solo por su condición de mujer. Afecta des-proporcionadamente.

Agresor.

La violencia puede ser ejercida por cualquier persona o grupo. Puede ser verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica.

Tipo.

La violencia política de género se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público.

Denuncias.

Se pueden presentar en un órgano del INE, juntas locales o distritales. Por esta vía hay san-ciones o a través del Tribunal Electoral.