La lucha por los derechos de la comunidad LGBT+ en México

México.- Cerró el mes de junio, en el cual se celebra el orgullo de la diversidad sexual, pero no paran las movilizaciones y el trabajo de activistas en la materia en México ante la violación a sus derechos humanos que aún enfrentan en nuestras sociedades.

En marzo, Sinaloa incluyó los crímenes motivados por identidad de género, preferencia y orientación sexual, y el 29 de junio se publicó la reforma al Código Familiar que permite el matrimonio igualitario. A continuación, se muestran momentos que marcaron un hito histórico para los movimientos de la comunidad LGBT+.

En el país, 13 estados contemplan los crímenes de odio en su legislación y 21 estados admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Antecedentes Históricos

1901, El Porfiriato

La primera vez que se hizo mención sobre la diversidad sexual en los medios de comunicación de México fue en 1901 con “el baile de los 41”. Donde 41 hombres fueron arrestados, la mitad vestía ropa de mujer.

Entre los aprehendidos se encontraba Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz. Desde este momento el número 41 se relacionaría con la comunidad LGBT+. 1971 Primera asociación a favor de los derechos LGBT+. Se configuró en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+, nombrada Frente de Liberación Homosexual de México (FLH).

Este grupo se formó en la Ciudad de México como resultado del despido de un hombre de una tienda departamental al sospechar que era homosexual

1978, Primera manifestación de la diversidad sexual

El 26 de julio de ese año, durante la marcha por el aniversario de la Revolución cubana, una treintena de homosexuales se identificaron como integrantes del FLH.

1979, Primera marcha del orgullo LGBT+

Se realizó la primera Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México. 40 años después sería conocida como Marcha del Orgullo LGBTTTI de la Ciudad de México, "Orgullo 41: Ser es resistir".

1990, No es una enfermedad

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad como una enfermedad mental.

Esta exclusión de la lista de enfermedades mentales fue seguida por el resto de las organizaciones médicas del mundo.

La lucha por el reconocimiento de derechos civiles comenzó en los años 80 con la propagación del VIH y ha cambiado conforme a las necesidades de las épocas.

2009, Matrimonio en México

El reconocimiento al matrimonio entre personas del mismo sexo se dio hasta el 29 de diciembre de 2009, en el entonces Distrito Federal, convirtiéndose en la primera ciudad de América Latina en aprobarlo. Tuvieron que pasar 12 años para que se aprobara en Sinaloa.

2010, Justicia en el más alto nivel

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la idea del matrimonio como unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Según los datos más recientes del Inegi, en 2020 casi el 1 % de los matrimonios de nuestro país son entre personas del mismo sexo (alrededor de 3 mil 400).

Retos y agenda pendiente

Sistema de salud mental eficiente que incluya también a la comunidad LGBT+.

Falta de un adecuado desarrollo de familias de la diversidad sexual.

Condiciones adversas existentes para el acceso al empleo y a la educación.

El combate al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

“El balance no es muy bueno, no es positivo. Aunque la lucha contra los estigmas y la discriminación está siendo más consistente, existe mucha opacidad en la compra de medicamentos de antirretrovirales, así como en su adquisición y logística”: Alain Pinzón, miembro del consejo ciudadano para VIH e ITS de la Ciudad de México.

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud, en México se tiene un registro de 318 100 casos de VIH notificados desde 1983. 110 489 de ellos ya han fallecido y 191 462 se encuentran vivos.

La tasa de mortalidad es de 4.19 por cada 100 mil habitantes. Onusida calcula que en México existe un 11.9 % de prevalencia del VIH en personas homosexuales y 4.9 % en la población trans.

Identidad de género

“Somos una de las poblaciones más laceradas y vulneradas de toda la diversidad. Excluidas al no ser reconocido nuestro género, el Estado sigue ignorándonos. No tenemos acceso a una vida adecuada ni a un empleo adecuado y nos vemos empujadas al trabajo sexual como una herencia del sistema patriarcal”: Candy, miembro activa de la Red Latinoamericana y del Caribe Trans (LAC). Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a la transfobia la expectativa de vida de una mujer trans es de solo 35 años.

Discriminación

La encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género realizada en 2018 por CONAPRED, evidenció que 6 de cada 10 personas fueron discriminadas.

83.2 % de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ padeció de burlas y chistes sobre su condición.

80.0 % de las personas con identidad de género diferente fueron discriminadas. Reciben un mayor rechazo cuando exteriorizan su identidad y/u orientación sexual.

Crímenes de odio

En este contexto, Luis Guzmán García, presidente del colectivo Voto Incluyente, comentó de los avances jurídicos: “Hemos avanzado en los Códigos Penales, son alrededor 13 estados de la República que ya contemplan agravantes de crímenes de odio por preferencias sexuales e identidad de género”, aunque aclaró que las investigaciones a estos delitos han fallado.

"Las fiscalías no han generado avances suficientes para esclarecer los casos".

Los estados que consideran los crímenes de odio son Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Aguascalientes y Sinaloa. Nuestro estado contempla los crímenes de odio motivado por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, (Capítulo I BIS A del Código Penal).

Fuentes: Entrevistas de Debate a activistas e información documental. Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Congreso del Estado de Sinaloa, UNAM Global, Inegi, Conapred, Onusida. Secretaría de Cultura.