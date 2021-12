"La lucha sigue": Beatriz Gutiérrez Müller celebra los 3 años de gobierno de AMLO y su Tercer Informe

México.- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller celebró los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su esposo, con un mensaje en el que destacó que "no han sido fáciles estos tres años", además de reiterar la invitación al Tercer Informe de Gobierno 4T.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la esposa del presidente compartió este 1 de diciembre de 2021 un mensaje dirigido a la población de México a propósito del Tercer Informe de AMLO por sus tres años de gobierno.

Tras asegurar que los últimos tres años no han sido fáciles, Gutiérrez Müller destacó que "la lucha sigue" y se siente motivada por "la lealtad a la causa", por lo que continuará dando su "modesta aportación" y "amor" para que AMLO no le falle al pueblo.

"No han sido fáciles estos tres años (ni los anteriores). La lucha sigue. La lealtad a la causa me motiva. Continuaré dando mi modesta aportación (también todo mi amor) para que Andrés Manuel no le falle al pueblo porque no tiene derecho a fallarnos", escribió la académica.

Leer más: Tercer año de AMLO como presidente: 12 momentos que han marcado la mitad de su sexenio

La escritora también envió un mensaje de aliento a las mujeres y hombres de México, a quienes les aseguró que hasta las más pequeñas acciones son importantes aportes y son importantes la paciencia y constancia para lograr grandes cosas en equipo.

Por último, Beatriz Gutiérrez Müller agradeció a quienes "anhelan un país mejor" apoyando a la 4T, reiterando la invitación para asistir al evento del Tercer Informe de AMLO que se realizará este miércoles en punto de las 5 de la tarde en el Zócalo, y que le ha valido fuertes críticas al mandatario por su carácter masivo.

"A los mexicanos y mexicanas quiero recordarles: todos hacemos algo importante, por más pequeña que sea la contribución (a veces, en apariencia). Las grandes cosas se logran entre todos; con arrojo, paciencia y constancia. Gracias a los soñadores que anhelan un país mejor hoy y para las generaciones venideras. ¡Juntos haremos historia! P.D. ¡Nos vemos a las 5 pm, zócalo!", concluyó la escritora.

Beatriz Gutiérrez celebró los tres años de gobierno de su esposo AMLO con este mensaje. Imagen: Captura de Facebook

En menos de una hora, la publicación de la académica en Facebook recibió más de 37 mil reacciones positivas y más de 2 mil 400 comentarios de sus seguidores, quienes compartieron su entusiasmo por los tres años de gobierno de AMLO, así como su admiración por Beatriz.

Leer más: ¡Sin Mañanera! Suspende AMLO actividades por tercer año como presidente de México

El presidente López Obrador suspendió su habitual conferencia Mañanera de este 1 de diciembre, así como su reunión con el Gabinete de Seguridad, a fin de prepararse para el evento masivo que encabezará en el Zócalo capitalino, donde no sólo pronunciará un discurso con los logros de su gobierno a medio sexenio, sino que también se contará con la participación de músicos y cantantes.