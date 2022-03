La masacre en Michoacán simboliza la derrota de AMLO: Loret de Mola

Mientras que a nivel particular, el escándalo de Morena se desprende de la ejecución del empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como "rey huachicolero" y denunciado como uno de los principales financiadores del partido fundado por AMLO.

"Si el pañuelito blanco de la corrupción ya está manchado y roído, el mantra de 'abrazos, no balazos' se ha quedado como una frase vacía. 'Abrazos, no balazos' nunca fue una estrategia, fue un slogan ", opinó el conductor de Latinus.

Loret de Mola sentenció que a medida que avanza el sexenio de AMLO, "las frases van quedando huecas". Así, la polémica estrategia de "abrazos, no balazos" se evidencia más como un slogan que como una verdadera estrategia contra la violencia.

" Ante la masacre, López Obrador actúa como un gerente de marketing . No quiere acabar con los cárteles sino pelear por el reconocimiento de marca. Para las ejecuciones, su solución es el rebranding", aseveró.

Raúl Durán Periodista

