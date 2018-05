La niñez es la esperanza del futuro: Aarón Rivas

Culiacán, Sinaloa.- Las niñas y los niños son la esperanza del futuro y por eso deben educarse felices y responsables, pero también deben contar con acceso a los servicios de salud, manifestó Aarón Rivas Loaiza, en el marco del Día del Niño.

El Candidato a Diputado Federal por el Distrito 05, aseguró que conforme pasan los años, los niños se convierten en una persona u otra dependiendo de la educación que hayan recibido y en el entorno que crecieron.

Foto: Cortesía.

En ese sentido, aprovechó para destacar que la educación se da en casa y en la escuela se aprende, a través de los maestros, pues mientras en el hogar se inculcan valores y se enseñan modales, en los planteles educativos se refuerzan y se enseña español, matemáticas y demás materias para su formación profesional.

“El tema de educación, a veces se los queremos dejar a los maestros nada más y no, no es así, es desde el hogar, desde el seno del hogar donde tenemos que hacer nuestra tarea y los maestros tendrán que poner su parte y enseñarnos las materias que a ellos les corresponden, lo otro que es muy personal que no debemos de descuidarlo”, expresó.

Por otro lado, Aarón Rivas hizo suya la propuesta con la que José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de México, busca garantizar que todos los niños tengan acceso a los servicios de salud.

Foto: Cortesía.

Dijo que la niñez merece un lugar especial, por lo que desde la Cámara de Diputados habrá de secundar esta propuesta para que ningún menor de edad se quede al margen de la atención médica.

Estas declaraciones, las dio este lunes durante su recorrido por los Fraccionamientos Infonavit Humaya, Fovissste Humaya, por la Colonia Stase y la Comisaría de Bellavista, perteneciente a la Sindicatura de Culiacancito.