La oposición del gobierno de AMLO es tonta y por eso no crece: Alfredo Jalife

"La gente tampoco es tonta, están subestimando la inteligencia de las mexicanas y los mexicanos , la gente de hoy piensa dialécticamente, lo que hay que hacer es darle instrumentos de pensamiento y que ellos decidan, no los puedes estar inventando, mañana van a salir que el Covid es tabasqueño u olmeca, que ya los olmecas lo tenían, de risa, ¿no?", comentó.

El conferencista agregó que los opositores subestiman la inteligencia de la población de México, que no es tonta y "piensa dialécticamente", por lo que refirió que se necesita darle a la gente "instrumentos de pensamiento" para que decidan, en lugar de estar inventando acusaciones contra el gobierno de AMLO.

"Ahorita le ha ido muy mal (a AMLO) con la cuestión de la pandemia, no vayan a salir mañana que fue creado el 'Covid-16' en un laboratorio de Macuspana, la oposición es tan tonta que es capaz de decir barbaridad y media, por eso no crece ", aseveró Jalife-Rahme.

A manera de burla, el analista geopolítico comentó que la oposición de la 4T no tardaría en inventar la creación de un virus llamado "Covid-16" en un laboratorio de Macuspana , la tierra natal de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, con lo que resaltó que "la oposición es tan tonta" que recurre a decir "barbaridad y media" y a eso se debe su debilidad.

México.- El académico Alfredo Jalife aseguró que la oposición del gobierno de AMLO es tonta y por eso no crece , pues subestiman la inteligencia de la población mexicana inventando acusaciones contra la 4T.

