La palabra fracaso no está en mi diccionario: Juan Carlos Loera de la Rosa

Chihuahua.-La cercanía con la gente, conocer todos los municipios y muchas de las comunidades de los municipios, así como también saber de los diferentes tipos de convivencia que hay en cada una de las regiones del estado de Chihuahua son las fortalezas que considera tener Juan Carlos Loera de la Rosa, virtual candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

De acuerdo con el empresario, entre sus debilidades está que el día tiene 24 horas nada más, pues desearía tener más tiempo para seguir caminando y seguir tocando puertas, y así lo dijo en entrevista para Debate.

Parte de su trabajo en el extranjero

El ex delegado federal del estado de Chihuahua, destacó entre sus mayores éxitos el tener a su familia, ser padre y poder estar cerca de sus hijos, pese haber sido fundador de un movimiento que le dio esperanza a mucha gente y que tuvo que viajar también por Estados Unidos.

“Fui secretario de mexicanos en el exterior y política internacional de Morena, en el primer comité nacional del partido, además de estar trabajando para formar lo comités de base en cada una de las ciudades, principalmente donde hay más mexicanos, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Minnesota, y además mi trabajo ya en lo particular, mi trabajo profesional pues me mantuvo en la distancia con mis hijos, pero frecuentemente regresaba a Ciudad Juárez, ese es mi mayor logro”, indicó.

Dentro de sus logros, se encuentra su papel de empresario, fundar y ser generador de empleos, y que, además, es su negocio lo que le ha permitido sacar a sus hijos adelante. En la cuestión política, mencionó que considera que lo más importante que ha logrado es ser representante del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Los fracasos son aprendizaje

En el lado opuesto, el de haber vivido algún fracaso, señaló que, los fracasos no son fracasos literales porque siempre de las adversidades vienen cosas positivas, que son los aprendizajes.

“Sinceramente la palabra fracaso no ha estado en mi diccionario, desde luego ha habido quiebros en la vida o malas jugadas que la misma vida te da, a veces en cuestiones comerciales, a mí me ha tocado emprender algunas aventuras para tener más actividad comercial y ha habido fracasos, pero en términos que marquen mi vida, mi existencia, la de mi familia, la de la gente cercana, yo no diría que ha habido un fracaso que me marque, ha habido cuestiones adversas, pero simplemente eso”, compartió el morenista.