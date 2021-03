“La pandemia llegó en la curva de aprendizaje de funcionarios”: Juan Carlos Loera de la Rosa

Chihuahua.- Tras afirmar que ningún gobierno en el mundo había imaginado lo que venía con la Covid-19, el aspirante a gobernador de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa afirma que la llegada de la pandemia al país ocurre justo en el momento de la curva de aprendizaje de quienes nunca habían sido funcionarios, cómo él.

“Desde luego es un problema gravísimo que ningún gobierno del mundo se habría imaginado si quiera, luego, en términos literales, realmente había sido un año del gobierno federal, a un año, pero los funcionarios con gran responsabilidad como la que yo tuve como delegado del gobierno federal, que le llamaron los súper delegados, venimos de la lucha, venimos de nuestras actividades particulares sociales y no habíamos sido funcionarios públicos nunca, jamás, entonces hay una curva de aprendizaje”, explicó Loera de la Rosa a Debate.

Gobierno de AMLO, también en aprendizaje

Además, señaló a la burocracia como todo un laberinto diseñado para facilitar más corrupción por los gobiernos anteriores, lo que hizo que además de que el gobierno de López Obrador estaba en curva de aprendizaje, también tuvieron que enfrentar al virus con un sistema de salud muy deteriorado, debido a 36 años de una política económica de un falso crecimiento económico que se dedicó a deteriorar los ingresos de los trabajadores.

“Esa era la teoría, de que no se podían elevar los ingresos de los trabajadores, los salarios porque supuestamente vendría la inflación y etcétera, eso mismo provocó que los ingresos del Seguro Social, que es la principal institución de salud en el país, pues se vieran mermados en el 80 por ciento, si el poder adquisitivo de los trabajadores cayó en 80 por ciento de 1981 al 2018 por ende los ingresos del Seguro Social cayeron porque dependen de los trabajadores”, expuso.

Pese a ello y aunado con el arribo de nuevas enfermedades, de nuevas tecnologías en materia de salud, de un incremento exponencial de la derechohabiencia y sobre todo de la corrupción, Loera de la Rosa afirma que la pandemia en México se ha manejado con solvencia económica porque “no se ha endeudado al país, no se ha pedido dinero prestado y esa solvencia económica está basada en una gran solvencia moral y una gran solvencia ética de rectitud del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Vacunación con prioridad a los adultos mayores

En el tema de las vacunas, mencionó que ve en las comunidades que ya se está trabajando en ello, pues en sus recorridos por el estado, pudo constatar que se está dando prioridad a los adultos mayores indígenas.

“Se preguntarán por qué con las comunidades indígenas, si hay más pandemia en las ciudades, el asunto es que si allá alguien se nos enferma de coronavirus y debido al deterioro del sistema de salud, la ausencia de hospitales, la carencia, pues no alcanzan a llegar al hospital, no hay ambulancias, no hay carreteras, no hay caminos, entonces ahí es donde tenemos que proteger a la gente, que no se nos valla a enfermar porque ahí no hay salida, no hay hospitales”, insistió.

Para el empresario, ya se ve la luz al final del túnel porque cada día son más las vacunas que están llegando a pesar de las rupturas de los conservadores.

Recordó que cuando estaba como diputado federal se aprobó el presupuesto para este año 2021 y fueron los legisladores de la oposición a Morena quienes criticaron que en el presupuesto no estaba contemplado el gasto de las las vacunas, pero lo que no dijeron es que ellos votaron en contra de las vacunas.

“Aunque con la extinción de los fideicomisos fue donde se obtuvieron más de 30 mil millones de pesos para comprar las vacunas, el presidente y el gobierno federal han estado pendiente, anticipándose a esta problemática, creo mucho en que a nivel internacional este avance que han tenido los países más desarrollados, los que tienen el acceso a las vacunas como Estados Unidos y que vemos que va avanzando muchísimo en la aplicación de la vacuna, también ayuda a nivel mundial entre más gente se está vacunando”, afirmó.