La pandemia no es motivo para no festejar: AMLO y Beatriz Gutiérrez en mensaje de Navidad

CDMX.- Como no podía faltar, este 24 de diciembre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció al pueblo mexicano su mensaje de Navidad, en el cual entre otras cosas, dijeron que la pandemia por coronavirus no es motivo para no festejar.

En un video con duración poco mayor a cuatro minutos, se puede observar al mandatario acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sentados en un elegante pasillo aparentemente de Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Fue ella quien inició la grabación recordando que hoy se conmemora "Noche Buena", para decir inmediatamente después que espera, así sea para todos los mexicanos y que la enfermedad infecciosa no es motivo para dejar os festejar navideños y perder la fe, sin importar el dogma de cada quien.

Por su parte, el Presidente AMLO coincidió en que el 24 y el 25 de diciembre no son festividades relacionadas solamente "a lo religioso", pues Jesús veía por los pobres, enfermos y quienes sufrían inculcando la fe, así como lo hacía el exPresidente Benito Juárez.

Relacionado con el coronavirus, dijo que es un milagro el que en menos de un año México ya tenga una vacuna, "es algo inédito", dijo. El crédito del logró se lo dio a los investigadores científicos, así como a el personal del salud.

AMLO reiteró que estos serán los primeros en ser protegidos contra la enfermedad infecciosa junto con los adultos mayores, a todos de forma gratuita.

"Nuestro pueblo siempre ha resistido calamidades porque tiene mucha fortaleza emocional", dijo a modo de aliente a todas las personas que directa o indirectamente han sido golpeados por el covid-19, ejemplo de ellos, a quienes perdieron a un familiar.

A la voz de ¡ánimo! López Obrador y Gutiérrez Müller se despidieron de sus seguidores, finalizando el mensaje de Navidad 2020.