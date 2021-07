La política es hacer historia: Responde AMLO a Enrique Krauze

México.- A casi una semana de que el historiador Enrique Krauze afirmara que no se debería de politizar la historia, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador respondió que la política es para hacer historia.

De modo que la política y la historia sí están ligadas y deberían de seguirlo estando en el futuro, según afirmó el presidente de México López Obrador.

Leer más: Gobierno de México humilla al Chapo Guzmán poniéndolo a hacer sentadillas

"La mejor definición de lo que es la política, bueno, la que más me gusta de todas las definiciones porque hay muchas; la política es el arte / la ciencia de gobernar, la política se inventó para evitar la guerra, la política es imperativo ético, bueno la definición que más me gusta es la política es hacer historia", afirmó el presidente mexicano.

Fue en la conferencia Mañanera de este 13 de julio cuando AMLO respondió a Krauze, señalando que había quedado más que sorprendido al escucha la declaración del historiador.

"Por eso que el otro día un intelectual famoso dijo que no había que politizar la historia, me quede asombrado, anodadado diría el maestro de Tabasco Francisco J. Santamaría: Sorprendido no, no, no, anodadado. Porque la política es hacer historia, no olvidar eso" aseveró AMLO.

Posteriormente, argumentó que no tenía sentido ocupar un cargo en la función públlica con el único fin de beneficiarse asímismo en lugar de servir al pueblo.

"¿Qué sentido tiene? Ocupar un cargo o aspirar a ocupar un cargo para sacar provecho personal, para enriquecerse, eso se puede hacer en cualquier otro ámbito, en cualquier otra actividad que lícito, pero la política no es para eso, nomas que se llegó a confundir y se llegó a convertir en un lucrativo negocio, pero es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla, es una actividad que permite al ser humano ponerse al servicio de los demás, estamo hablando de la política, lo demás es politiquería, se le llamaba antes grilla", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Krauze afirma que los gobernantes deben dejar de politizar la historia

Enrique Krauze reivindicó este 06 de julio el crisol cultural que constituye a México y la huella de España al recibir, en El Escorial de Madrid, el Premio de Historia Órdenes Españolas de manos del Rey Felipe VI.

Su discurso fue un elogio a la civilización mesoamericana y a la mezcla cultural en el año del quinto centenario de la caída de Tenochtitlan, conmemoración en la que debe prevalecer, según instó en entrevista, la historia sobre la política.

Leer más: Video. Momento del secuestro de Jesús Guzmán, hijo del Chapo

"Debe de ser el año de los historiadores, no de la política, y la visión de los historiadores es compleja, en la que hay grandes avances. Se da, por ejemplo, mucha importancia a la intervención de los pueblos indígenas en la Conquista junto con (Hernán) Cortés, ya no sólo como acompañantes de él, sino como agentes de su propio destino.

"Querer politizar la historia es algo que los gobiernos, no sólo en México, sino en todo el mundo, hacen, pero los historiadores debemos defender la historia para el saber, no para el poder", apremió.