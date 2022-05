La pregunta que brinca es cómo obtuviste la información: El Fisgón encara a Azucena Uresti por caso Debanhi Escobar

México.- El monero Rafael Barajas “El Fisgón”, encaró a la periodista Azucena Uresti, cuestionado la fuente de dónde la conductora de Milenio obtuvo la información sobre el caso de Debanhi Escobar, joven asesinada en Escobedo, Nuevo León.

Durante la emisión del pasado 13 de mayo del noticiero radiofónico de Azucena Uresti en Radio Fórmula, El Fisgón señaló a la periodista por ayudar a crear una narrativa sobre el caso donde se revictimizaba a Debanhi por su asesinato.

Rafael Barajas hizo referencia a la información, en algunos casos inédita, que Azucena dio a conocer a través de su noticiero en Milenio, cuestionando la fuente de dónde obtuvo parte de la información que incluyo datos de la primera autopsia y videos de momento de la desaparición.

“Hoy sabemos por una autopsia que pidió la familia, que Debanhi fue violada y fue asesinada”, dijo Barajas, para después acusar a la conductora de contribuir a esa narrativa oficial.

“Esta narrativa de alguna manera también la ayudaste a construir tú. Presentaste unos videos del hotel de los que se levanta la sospecha de que la chica caminaba sin sentido, desorientada”, le dijo ‘El Fisgón’.

-No los presenté yo, los presentó la Fiscalía, Rafa perdóname. En una conferencia de prensa- reaccionó la conductora.

-Presentaste como una información tuya, un video de Debhani y sus amigas comprando alcohol- insistió el monero.

-Lo presenté yo y lo presentaron otros medios- reviró Uresti.

-Además, insinuaste que en el bolso de la muchacha había algo que no podías decir pero que era muy grave– continuó Barajas.

-No, no, no dije que era muy grave. Yo tenía una información que hablé en privado con el padre de Debhani. Y yo le ofrecí una disculpa, privada y pública- aseguró Uresti.

-Que había algo que levantaba sospechas y no podías decirlo. Insinuando que qué era, droga o algo así. Este relato contribuyó a la revictimización de una niña que fue violada y asesinada. La pregunta que todos nos hacemos es de donde podía salir la información que tú nos presentaste.

-Pues de donde mismo que salió para El País, Rafa, es periodismo de investigación, se investiga, perdón.

-A ver, de dónde supones tú que la necropsia, El País tuvo acceso a la necropsia, el papá de Debanhi.

-No estoy hablando de eso, estoy hablando estrictamente del video de la tienda. Este video de la tienda se me haría dificilísimo que no lo tuviera la Fiscalía local.

-Lo tienen, ¿no? Supongo que lo tienen.

-Bueno, supongo que los tienen, pero cómo los conseguiste tú, aquí la pregunta que brinca es cómo los obtuviste.

-Pues igual que como los obtuvo Televisa y también las otras televisoras que los presentaron. Rafa, también hay periodismo de investigación.

Te recomendamos leer:

Los señalamientos contra Azucena Uresti incrementaron en los recientes días, luego de que se diera a conoce un nuevo resultado de la necropsia donde comprobaban que la joven había sido abusada sexualmente antes de ser asesinada, desmintiendo el primer resultado de la autopsia que ofreció la FGE de Nuevo León.

Asimismo, una captura de conversación de Azucena que fue dada a conocer por Mario Escobar, padre de Debanhi, empeoró las cosas, pues en los mensajes la periodista se declaraba del “lado” de la fiscalía.