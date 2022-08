La relación entre Murillo Karam, José Luis Abarca, AMLO y los 43 de Ayotzinapa

Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que no hay indicios de que los 43 normalistas desaparecidos se encuentren con vida, de acuerdo con el testimonio de un soldado que, al igual que los estudiantes, desapareció. También reconoció que las investigaciones se han visto complicadas debido a la muerte de al menos 26 personas claves en el caso Ayotzinapa.

Tras la tragedia de Ayotzinapa y el "ya me cansé" de Murillo Karam, AMLO envió una carta al exprocurador pidiendo la renuncia de Peña Nieto debido a la presunta asociación delictuosa de la "mafia del poder".

"Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente", aseguró Murillo Karam, también conocido por su polémico "ya me cansé" durante una rueda de prensa.

En un principio, Murillo Karam señaló a José Luis Abarca como el presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes, una acusación que no ha podido ser comprobada a casi 8 años de que fue detenido el ex alcalde de Iguala, quien sólo ha sido vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero .

Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR detenido por su papel en el caso Ayotzinapa. Foto: Reforma

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.