"La revocación de mandato es un fraude cantado de AMLO": Ricardo Anaya llama a no votar en consulta

Aunque aseguró respetar la visión de quienes no comparten su opinión sobre la revocación de mandato, Anaya insistió en que es muy importante no permitir que este tipo de procesos "nos dividan" como mexicanos, ya que asegura que "en el fondo es lo que quiere López Obrador".

Recordó que en las elecciones presidenciales de 1976, cuando ganó López Portillo, la oposición mostró su rechazo ante lo que consideraron un "fraude cantado" no acudiendo a votar ni registrando otros candidatos en la contienda, por lo que pidió hacer lo mismo y "hacerle el vacío a López"

"Estoy convencido de que lo mejor es simplemente no votar el 10 de abril. Es una forma legítima de participación mostrar nuestro rechazo no acudiendo", subrayó el excandidato presidencial del PAN.

5. "En el improbable caso de que aceptara una derrota, ¿sabes quién queda en su lugar? La persona que escojan los diputados de Morena. Así está la ley. Nada más imagínate la inestabilidad y el personaje que podría quedar (...) no se equivoquen, sí hay peores que López Obrador, y varios ".

4. "En las cuatro elecciones que ha perdido López Obrador, jamás ha aceptado una derrota , no lo va a hacer ahora".

1. " Porque la consulta del 10 de abril es un fraude cantado . ¿Por qué crees que no le dieron los recursos necesarios al INE para vigilar la elección como Dios manda? Cambiaron la pregunta para favorecer a López Obrador. Cambiaron la ley la semana pasada para poder usar recursos públicos. Ya están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales. Es un fraude".

El exdirigente del PAN enumeró cinco razones por las que no votar en la revocación de mandato de AMLO, insistiendo en que se trata de un fraude con el cual el presidente de México busca perpetuarse en el poder y desperdiciar recursos públicos. Estas son las razones que mencionó Ricardo Anaya :

"¿Votar o no votar en la revocación de mandato? Esa es la pregunta (...) Estoy convencido de que lo mejor es no votar y hacer lo mismito que se hizo con el otro López", dijo el panista en referencia a López Portillo y las elecciones de 1976.

En un video publicado el 28 de marzo de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya se dijo convencido de que "lo mejor es no votar" y "hacerle el vacío" al presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril.

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que la consulta de revocación de mandato de AMLO es un "fraude cantado" , por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a mostrar su rechazo no acudiendo a votar.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.