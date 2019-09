La revolución mexicana es la primer revolución social del mundo: AMLO

México.- En conferencia de prensa matutina, el presidente Andés Manuel López Obrador dijo que la revolución mexicana, fue "la primer revolución social del mundo".

Mientras defendía la necesidad de realizar esta celebración, al ser un símbolo patrio, y el hecho que definió el futuro de México, pues sentó las bases para la democracia ya que una de sus luchas fue el "sufragio efectivo no reelección", con la finalidad de impedir que los presidentes acapararan el poder después de su mandato.

AMLO destacaba el papel de esta fecha cuando dijo que era la primer revolución social del mundo, lo cual es falso, pues a pesar de que el movimiento mexicano fue uno de los primeros en latinoamérica, y apartir de esta, se inspiraron otros movimientos sociales en América Latina, sin embargo no fue la primera. Los antecedentes más conocidos en el mundo es la Revolución Francesa.

Dijo López Obrador, quien señaló que la celebración que se realizará en su administración será distinta a los gobiernos pasados de México.

Comentó que se recordarán a los pilares de este movimiento, así como a los intelectuales y actos más heróicos.

No olvidar a los precursores de la revolución, no olvidar a los liberales que iniciaron la revolucion, la convención de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, los Flores Magon, no olvidar a la prensa independeniente que enfrentó la dictadura, esa es otra escena