La senadora Lupita Saldaña informa que dio positivo a Covid-19

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la senadora panista Guadalupe Saldaña Cisneros dio a conocer que dio positivo a la prueba de Covid-19. Con ella suman 141 senadores diagnosticados con coronavirus, hasta el momento.

La legisladora por el estado de Baja California publicó este miércoles que se realizó los estudios el día de ayer y hoy se encuentra en aislamiento para evitar propagar el virus.

“Quiero informar que me acaban de entregar el resultado de la prueba COVID que me realicé ayer por la mañana y resulté positiva. Me encuentro bien y aislada siguiendo las recomendaciones médicas respectivas”, escribió en Twitter.

Cabe mencionar que la senadora estuvo presente en la sesión de 12 horas donde se aprobó la desaparición de fideicomisos y en reuniones de la Mesa Directiva como secretaria.

A parte de Saldaña Cisneros, otros senadores han dado positivo a Covid 19, como: Miguel Ángel Osorio Chong, Jorge Carlos Ramirez Marín, Nestora Salgado, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha, Antonio Martín del Campo, Alejandro Armenta, solo por mencionar algunos.