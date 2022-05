La sucesión presidencial es la principal preocupación de AMLO: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola afirmó que la principal preocupación de AMLO es la sucesión presidencial de 2024, pues aunque se mostraba muy seguro por la victoria con cualquiera de sus "corcholatas", pareciera que a ninguno de los posibles candidatos le va muy bien.

En el capítulo 82 de su noticiero en Latinus, Loret de Mola advirtió que al presidente Andrés Manuel López Obrador le importa más el tema de la sucesión presidencial que la lucha contra la inseguridad y la corrupción, a dos años de que se realicen las próximas elecciones presidenciales.

"De todas las cosas las cosas que no le están saliendo bien al presidente, hay una que le preocupa muchísimo: no es el combate a la inseguridad, no es el combate a la corrupción; es que la carrera por el 2024, las corcholatas a las que más les apostó se están devaluando", dijo Loret sobre AMLO.

El periodista opositor recordó que AMLO "repitió hasta el cansancio que no iba a meterse en la sucesión presidencial", que "ya no hay tapados" y él es el "destapador", mientras barajeaba nombres como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle, afirmando que ninguno es su preferido.

Sin embargo, Loret aseguró que la candidata preferida de AMLO es Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, debido a que se ajusta a lo que el presidente quiere: "lealtad a ciegas", alguien que pueda controlar cuando deje la presidencia, y la morenista parece ajustarse bien a este perfil, pero por desgracia se ha convertido en un "mal clon" de AMLO, señaló el comunicador.

"Todo mundo sabe que la preferida es Claudia Sheinbaum, ¿por qué? Porque López Obrador quiere lealtad a ciegas, quiere a alguien que pueda controlar sin problema cuando él ya no sea presidente, y Claudia Sheinbaum es ideal para eso, es la incondicional, la que no espera nada más que una candidatura presidencial, la que ha sacrificado sus ideas y su personalidad para convertirse en un mal clon que hace y dice lo mismo que el presidente, pero que no tiene su empuje", comentó.

El conductor de Latinus señaló a Sheinbaum como la "responsable" de que Morena haya perdido la Ciudad de México en manos de la oposición, luego de los escándalos que marcaron su gobierno, como el colapso de la Línea 12 del Metro y su manejo de la pandemia de Covid-19. Como resultado, el canciller Marcelo Ebrard encabeza las encuestas como el favorito para ser el sucesor de AMLO.

"Claudia Sheinbaum es casi la responsable casi de haber entregado la Ciudad de México, bastión del obradorismo, a la oposición, por eso las encuestas presidenciables ponen a Ebrard por arriba de Sheinbaum, pero no crean que está arriba porque Ebrard tenga un gran desempeño, no, Ebrard está arriba porque a ella le está yendo mal y porque él pues a lo mejor tiene más colmillo político", opinó.

Señaló que aunque el canciller sabe que no es el favorito del presidente López Obrador, "hace de todo con tal de mantener contento" al mandatario, quien "constantemente lo hace a un lado porque no termina de confiar en él", ya que AMLO no cree que pueda seguir controlando a Ebrard si éste llega a la presidencia.

"No lo ve como alguien que pueda seguir controlando si asume Ebrard el poder; bombero sí, pero marioneta quién sabe. Ebrard sabe muy bien que no es el consentido, pero acepta el desdén con tal de seguir en la carrera y está dispuesto a hacer lo que sea para llegar hasta donde se pueda", subrayó Loret de Mola sobre la sucesión presidencial.