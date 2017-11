La tercera es la vencida: López Obrador

México.- Andrés Manuel López Obrador anunció que el 12 de diciembre se registrará como precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República. “La tercera es la vencida”, dijo.

Durante una gira que realiza por Tuxpan, en Jalisco, el político tabasqueño apuntó: “llevo ya seis años sin visitar Tuxpan y me voy a reivindicar, porque quiero hacer desde Tuxpán, Jalisco, un anuncio para todo el país.

“De conformidad con la convocatoria que expidió Morena el día 12 de diciembre me voy a registrar como precandidato a la Presidencia de la República”, indicó durante un evento con simpatizantes del partido político que encabeza.

"El 12 de diciembre me registraré como precandidato a la Presidencia de la República. La tercera es la vencida"

¿A dónde irá si no gana en 2018?

Por varios años, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha buscado la presidencia de México, y en un video que fue difundido en redes sociales afirma que si no gana en el 2018 se irá a 'La Chingada'.

Se trata de una finca que heredó a sus hijos y que tiene un valor comercial de 25 millones de pesos.

Está ubicada en Palenque, a 284 kilómetros de la capital al norte de Chiapas y en torno a ella se ha generado una larga polémica, debido a que continuamente se le cuestiona al político sobre el dudsos origen de la propiedad.

Reforma saco a la luz un escrito de la autoría de AMLO, en el que este habla sobre la posibilidad de perder las elecciones del 2018.

“…deseo vivir cuando pueda y hasta que muera en la Quinta La Chingada. Si el pueblo de México se manifiesta en 2018 por un cambio de fondo y me da su confianza, vendría a la quinta como ahora, de vez en cuando; pero si la mayoría de la gente dice que no me quiere gobernando o los de la mafia del poder nos lo impiden, entonces sí me iría literalmente a La Chingada. Es mi plan B: refugiarme en este lugar maravilloso”, indica en su texto el excandidato presidencial.

En el documento sesi no llega a la silla presidencial en el 2018 se dedicará a leer, escribir o dar clases, pues 'de algo tengo que vivir'.

“Además, así mis adversarios conservadores no seguirán necios preguntando ‘de qué vivo, si no trabajo’.

-¿Qué tan grande es 'La Chingada'?

El mercado inmobiliario de Palenque asegura que el metro cuadrado en la zona donde se ubica la millonaria finca de AMLO está cotizado en mil 900 pesos, lo que equivale a un costo de 25 millones 347 mil 900 pesos.

La dimensión de las propiedades en la zona popular es de 40 metros cuadrados. El decir que en promedio la finca de el líder de Morena equivale a 333 casas con esas características.

También la "casita" que fue heredada a los hijos de López Obrador, equivale a la mitad de la superficie del Zócalo de Ciudad de México; 13 veces mayor a la superficie del rancho que fue imputado a Javier Duarte ex gobernador de Veracruz.

El rancho La Chingada inclusive es 2 mil metros menos a El Saucito, rancho del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés; y casi 10 veces más grande que el predio de Sierra Gorda, colonia donde Ángelica Rivera construyó su Casa Blanca.

AMLO gana 600 mil pesos al año.

Según información publicada por Milenio el 22 de noviembre del 2016, el líder de Morena detalló que como presidente de su partido tiene ingresos mensuales de 50 mil pesos, es decir 600 mil pesos al año que probablemente sean insuficientes para el mantenimiento de lo que muchos llaman el paraíso natural.

Desde el pasado año 2012 López Obrador declaró según su declaración 3de3 que "he dejado de ganar dinero, en 2012 el Partido del Trabajo y el PRD, me pagan 12 mil 500 pesos al mes, así como Honestidad Valiente AC, me otorgó 20 mil pesos al mes".

En todo 2013 y 2014 no tuvo nada de ingresos. ¿Quién pagaba el mantenimiento, el predial, la luz, el agua, las flores y los servicios de un rancho de casi 14 mil metros y que requiere mucho trabajo?

