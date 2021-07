"La tienen difícil, porque no tenemos precio": afirma AMLO al crimen organizado

Sonora.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje al crimen organizado y a la "mafia del poder" al asegurar que no le importa el dinero, por lo que no tiene un precio para ser comprado.

Esto lo dijo durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Caborca, Sonora. El jefe del Ejecutivo calificó de histórica la decisión de crear la Guardia Nacional, ya que su antecesora, la Policía Federal, era insuficiente para combatir el crimen organizado en México.

"No nos importa el dinero y también repito, tengo claro que no todo el que tiene es malvado, nada más que se puede aspirar a avanzar, a tener dinero y bienes materiales. Si ese es el gusto y de conformidad con la ley, no enriquecerse de la noche a la mañana, al amparo del poder público o causándole daño a la sociedad", señaló.

Leer más: ¡Los trabajadores de Oaxaca son los más codiciados en Nueva York!: afirma AMLO

La tienen díficil los de la mafia porque ¿Cómo le van a hacer? si no tenemos precio. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad, y esta doctina, esta filosofía es la que queremos que se vaya extendiendo, una nueva corriente de pensamiento", afirmó López Obrador.

El presidente de México reiteró que no tiene interés en acumular riquezas o títulos, ya que para él de eso no se basa la felicidad, sino en estar bien con uno mismo.

"No nos importa el dinero, no tenemos precio (...) Yo tengo como filosofía el ser feliz no por los bienes materiales que acumule, por títulos o por fama. Yo creo que la felicidad es estar bien con uno mismo", agregó.

López Obrador señaló que con los programas de Bienestar les costará trabajo a los jefes de grupos delictivos 'enganchar' a los jóvenes, gracias a las becas de estudiantes y becas a jóvenes trabajadores.

"Lo más importante es el bienestar, el que haya empleos, que el salario alcance para lo fundamental, que se tenga acceso a la educación, se garantice el derecho a la salud (...) que haya bienestar, de esa forma nadie va a tener motivos para tomar el canimo de las conductas antisociales. Les va a costar a los jefes de las bandas enganchar a los jóvenes"

Asimismo, afirmó que tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas son estratégias con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad en México, y que según las últimas encuestas, cuentan con el 75 por ciento de aceptación.

Inaugura AMLO cuartel de la Guardia Nacional en Caborca, Sonora | Segob

"En las últimas encuestas ya están en el 75 por ciento de aceptación. Así las califica el pueblo de México", enfatizó.

Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que de los ocho cuarteles en Sonora, ya se han inaugurado tres en Bavispe, Moctezuma, Hermosillo y este sábado se suma el de Pitiquito. Hay dos más en Nogales y Cajeme, y en Guaymas y Navojoa se encuentran en construcción.

"Se trata de espacios dignos y funcionales cuya construcción responde a los principios de racionalidad y funcionalidad", aseveró.