La tragedia que advirtió Morena horas antes del sismo

México.- Unas cuantas horas antes, el líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, advertía los riesgos del crecimiento vertical que ha mantenido la Ciudad de México por la voracidad de los constructores en la Ciudad de México.

El legislador participaba en la conmemoración del desastre provocado por el sismo del 19 de septiembre de 1985 que se llevó a cabo en la Plaza de la Solidaridad.

Uno de los edificios colapsados en la Ciudad de México.

Faltaban cinco horas para que un nuevo movimiento telúrico sumiera de nuevo a la ciudad en el desastre

César Cravioto, advertía que no sirve una ciudad vertical, porque es un riesgo y que edificios de 25 o 30 pisos no ayudan a salvaguardar la integridad de los capitalinos.

Dijo:

“Se ha hecho un desastre de la ciudad. Lo único bueno es que hay un nuevo movimiento como el del 85 que están luchando por no rendirse ante la voracidad de los constructores y de las autoridades capitalinas”.

Lamentó que en lugar de que se ponga al frente la ayuda, el gobierno se roba los apoyos, lucra con el dolor de la gente y en lugar de atender se sirve de la desgracia.

El coordinador parlamentario aprovechó para recordar que su líder nacional Andrés Manuel López Obrador dijo que Morena donará el 20% de todos los recursos que reciba en el año a los afectados de Chiapas y Oaxaca.

“Son alrededor de 40 millones de pesos y el INE dice que no se puede, esto es un cinismo, no puede ser que impidan esto cuando son recursos de la ciudadana y le guste o no lo vamos a donar”.

Uno de los damnificados rescatados de entre los escombros.

Hasta la mañana de este miércoles 20 de septiembre, Protección Civil Nacional había reportado 225 personas fallecidas.

De ellas 94 en la Ciudad de México; 71 en Morelos; 43 en Puebla; 12 en el Estado de México; 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca.