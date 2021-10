La transformación en México se consolidará cuando se tenga internet en todo el país: AMLO

Guerrero.- En su visita al estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfatizó que la transformación de México se logrará solo cuando se cuente con internet en todas las comunidades que integran a la república mexicana.

Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció que, poder llevar la cobertura de red a todos los rincones de México no son "tamalitos de chipilín", es decir, cosa fácil de hacer.

Desde Metlatónoc, uno de los municipios más pobres del país, en el inicio de su gira de tres días por Guerrero y acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el presidente López Obrador reconoció que todavía no se ha podido lograr que todas las regiones mexicanas cuenten con internet.

"Parecería que es pan comido, tamalitos de chipilín, pero no, nada más que es importantísimo, porque cuando tengamos internet en todo el territorio, se va a consolidar la transformación de México", apuntó el mandatario federal.

López Obrador dio a conocer que a través de la fibra óptica y de transmisoras especiales, las cuales serán colocadas en escuelas y postes de luz, se buscará que toda la ciudadanía mexicana pueda acceder a los servicios que ofrece la red.

"Pero no está fácil, no es, a ver, hablamos con la NASA, hablamos con el Pentágono, con el departamento de Estado de Estados Unidos, una gran empresa, y a ver les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio, y que, de esa manera, tengamos el internet. Pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no para el internet", expuso.

Sin embargo, explicó que, contrario a lo que pasa con la radio, la telefonía celular o la televisión, poder implementar internet en todo el territorio nacional no es fácil, pues no se puede "pagar una renta" por un satélite que abarque toda la república mexicana.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo Federal afirmó que si bien no se ha logrado que todos los mexicanos tengan acceso a internet, el problema ha sido por los recursos tecnológico y no por falta de presupuesto para ello.